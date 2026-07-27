Liga Sepak Bola Profesional Arab Saudi menyetujui penambahan jumlah pemain asing dalam skuad tim utama menjadi 10 pemain dari total 25 pemain, pada musim baru Liga Roshn Arab Saudi, menyusul rapat koordinasi yang digelar liga bersama para perwakilan klub pada Minggu lalu.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi mengungkapkan bahwa regulasi baru tersebut akan melarang pemain asing yang terdaftar dalam skuad tim U-21 dan tampil di Liga "Joy" untuk elite, dari bermain bersama tim utama di Liga Roshn.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa liga telah memberi tahu klub-klub bahwa mereka akan mengungkap dalam dua hari mendatang mengenai mekanisme rinci keikutsertaan para pemain asing yang terdaftar dalam tim U-21 di ajang Piala Pelayan Dua Kota Suci dan Piala Super Arab Saudi.

Regulasi musim lalu memperbolehkan setiap pemain asing untuk tampil di ajang Piala Raja dan Piala Super, baik yang terdaftar dalam skuad tim utama maupun tim U-21, dengan syarat jumlah pemain asing yang tampil dalam pertandingan tidak melebihi 10 pemain, sesuai dengan Pasal (5/1) yang mengatur kelayakan keikutsertaan.

Perlu diingat bahwa tim Al-Hazm sempat meraih gelar Liga "Joy" untuk elite pada musim lalu, setelah mengalahkan Al-Fateh dengan skor 3-1 pada pertandingan final yang digelar di Al-Ahsa pada 23 Mei lalu.