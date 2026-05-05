Setelah resmi hengkang dari Amsterdam, Chuba Akpom menyampaikan pesan kepada Ajax dan para penggemarnya

Chuba Akpom telah mengucapkan selamat tinggal kepada Ajax dan para penggemarnya melalui media sosial. Pemain asal Inggris berusia 30 tahun ini akan pindah secara permanen ke Ipswich Town setelah musim ini berakhir dan mengaku bersyukur atas waktunya di Amsterdam.

Saat menyusun kontrak peminjaman musim panas lalu, Ajax menyertakan opsi pembelian wajib jika Ipswich promosi ke Liga Premier. Akhir pekan lalu, The Tractor Boys berhasil melakukannya setelah menang 3-0 atas QPR.

Ajax dilaporkan akan menerima 9,3 juta euro, jumlah yang sangat dibutuhkan oleh direktur teknis Jordi Cruijff menjelang bursa transfer musim panas. Selain itu, Ajax terbebas dari gaji besar Akpom, yang diberikan oleh mantan direktur teknis Sven Mislintat.

"Halo Ajax dan para penggemar," kata Akpom. "Meskipun saya mengalami masa-masa sulit di klub ini, saya menikmati setiap momennya. Mengenakan jersey bernomor punggung 10 benar-benar suatu kehormatan dan saya akan selalu bersyukur atas waktu saya di sini."

"Sungguh istimewa bisa merasakan malam-malam Eropa yang luar biasa dan De Klassiekers, serta bermain di hadapan Johan Cruijff ArenA yang penuh sesak. Saya mendoakan yang terbaik untuk masa depan kalian, Ajax. Chuba."

Akpom adalah salah satu dari banyak pemain yang didatangkan Mislintat pada musim panas 2023, yang atas nama Ajax mentransfer lebih dari dua belas juta euro ke Middlesbrough. Saat itu, sang penyerang baru saja mencatatkan gelar top skor di Championship bersama klub tersebut.

Namun, di Amsterdam, Akpom tak pernah berhasil merebut posisi starter tetap sebagai penyerang. Karena kekurangan pemain sayap kiri yang parah dan cedera yang dialami Mika Godts, Akpom sempat dipindahkan ke posisi sayap kiri, posisi di mana ia tak bisa bersinar.

Akpom, yang berusia 30 tahun, akan membela klub yang baru saja promosi ini hingga pertengahan 2029. Dengan dua gol, masing-masing melawan Oxford United dan Hull City, ia memberikan kontribusi kecil bagi kesuksesan Ipswich.