Lingkungan Federasi Sepak Bola Arab Saudi saat ini dipenuhi dengan aktivitas yang intens, sebagai persiapan untuk perubahan yang akan datang pada jajaran kepelatihan tim nasional Arab Saudi, dengan kabar akan hengkangnya Hervé Renard dari jabatannya sebagai prioritas utama.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan dini untuk menghadapi Piala Dunia 2026, di mana federasi berusaha menyusun rencana teknis baru guna memastikan tim "Al-Akhdar" tampil sebaik mungkin di ajang global yang dinantikan tersebut.

Menurut program "Nadina" Saudi, pelatih asal Maroko, Nasser Larguet, akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur teknis Federasi Sepak Bola dalam beberapa hari ke depan.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Saudi tidak akan memperpanjang kontrak Larguet, demi menunjuk pelatih Inggris Matt Crocker yang dianggap sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Inggris.

Sumber "Nadina" juga menyebutkan bahwa pelatih timnas Saudi, Hervé Renard asal Prancis, tidak akan melanjutkan jabatannya dalam beberapa hari ke depan, di mana peluangnya untuk bertahan tidak lebih dari 10%.

Nasser Larguet dianggap sebagai "sang penyihir Maroko" dalam hal memburu bakat, karena ia memiliki pengalaman yang luas dalam mengembangkan bakat, dan sebelumnya pernah memimpin Akademi Mohammed VI.







