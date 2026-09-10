Setelah rekomendasi Mourinho dan kabar Chelsea, Real Madrid ganjar bintangnya dengan kontrak baru

Real Madrid bersiap memperpanjang kontrak pemain asal Turki mereka, Arda Guler, dalam langkah yang bertujuan mengapresiasi perkembangan menonjolnya belakangan ini, memberinya kontrak yang sepadan dengan posisinya saat ini di dalam tim, sekaligus mengamankan kelanjutannya bersama klub kerajaan itu untuk bertahun-tahun ke depan.

Sebagaimana disebutkan surat kabar "AS" pada hari Kamis ini, kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman penuh terkait kontrak baru, yang diperkirakan berlaku hingga tahun 2031, dengan kenaikan gaji pemain, dan kesepakatan itu akan berlaku efektif sejak awal musim ini.

Real Madrid Menaikkan Gaji Guler

Para petinggi Real Madrid ingin memberikan penghargaan kepada Guler atas apa yang telah ia persembahkan sejak kedatangannya ke klub pada musim panas 2023, setelah ia secara bertahap berubah dari seorang pemain muda berusia 18 tahun yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi, menjadi elemen penting dalam perhitungan tim.

Guler saat bergabung dengan Real Madrid menandatangani kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2029, tetapi klub menilai bahwa situasinya saat ini telah berubah secara signifikan, dan bahwa kontrak finansialnya tidak lagi mencerminkan perannya serta pentingnya ia di dalam skuad.

Mourinho Memberinya Peran Lebih Besar

Belakangan ini Guler nyaris menjadi pemain yang tak tergantikan dalam rencana pelatih Jose Mourinho, yang lebih memilih menempatkannya pada posisi yang lebih dekat ke kotak penalti lawan, alih-alih mengandalkannya sebagai gelandang jangkar.

Mourinho menilai bahwa kemampuan ofensif Guler dapat memberinya pengaruh lebih besar di dekat gawang lawan, dan hal ini telah disampaikan sang pelatih kepada manajemen klub, di tengah rasa puas di internal Real Madrid terhadap level penampilan sang pemain, di samping komitmen, kerja keras, dan perkembangannya.

Sebaliknya, posisi gelandang jangkar tampaknya akan lebih terkait dengan nama-nama seperti Bernardo Silva, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, dan Aurelien Tchouameni.

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Kabar Ketertarikan Chelsea

Langkah Real Madrid ini mungkin datang sebagai upaya melindungi Guler dari ambisi klub-klub Liga Primer Inggris "Premier League", terutama Chelsea.

Laporan pers menyebutkan bahwa pelatih asal Spanyol Xabi Alonso, yang sebelumnya pernah menangani Guler dan memberinya kesempatan tampil bersama Real Madrid, sedang memikirkan untuk mengajukan tawaran finansial besar guna merekrut bintang muda asal Turki itu pada bursa transfer musim dingin, Januari mendatang.

Angka-Angka Guler

Angka-angka Guler pada musim lalu mencerminkan besarnya perkembangan yang dialami sang pemain, setelah ia tampil dalam 51 pertandingan, mencetak 6 gol dan memberikan 14 assist.

Pengaruhnya tidak menurun pada awal musim ini, ia tampil dalam empat pertandingan Real Madrid di Liga Spanyol, mencetak satu gol dan memberikan satu assist, sementara ia absen pada laga Liga Champions Eropa akibat sanksi larangan bermain.

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