Setelah puasa 40 tahun... Kanada memecahkan kutukan Piala Dunia dan meraih poin pertamanya melawan Bosnia

Timnas Kanada berhasil menorehkan sejarah di putaran final Piala Dunia pada Jumat malam ini, setelah berhasil meraih hasil imbang yang berharga melawan timnas Bosnia dan Herzegovina dengan skor 1-1, dalam pertandingan yang berlangsung di kota Toronto, Kanada, sebagai bagian dari putaran pertama Grup B Piala Dunia 2026, yang juga mencakup timnas Qatar dan Swiss.

Hasil imbang ini memiliki makna historis yang luar biasa bagi tuan rumah; karena hasil ini merupakan poin pertama yang diraih timnas Kanada dalam sejarah partisipasinya di turnamen Piala Dunia, setelah sebelumnya gagal sama sekali di edisi 1986 dan 2022 yang mereka tinggalkan dengan kekalahan beruntun tanpa mengumpulkan satu poin pun.

Kembali ke jalannya pertandingan, tim Bosnia memulai dengan tekanan serangan mendadak yang nyaris berbuah gol cepat pada menit ketiga melalui tendangan keras Mimić dari dalam kotak penalti yang melambung di atas mistar gawang, disusul upaya lain pada menit ke-12 lewat sundulan Lukić yang melambung lemah ke pelukan kiper Kanada, Crepo.

Respons Kanada datang pada menit ke-17 dengan peluang paling berbahaya di babak pertama, ketika David menerima umpan emas di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan datar yang meluncur, tanpa ada penjagaan sama sekali, namun kiper Bosnia Vasilj tampil gemilang dan menggagalkan upaya Kanada untuk unggul.

Balas dendam Bosnia datang dengan cepat pada menit ke-21, ketika bek veteran Kolasinac melompat untuk menyambut umpan silang dari tendangan sudut, lalu mengarahkannya dengan sundulan ke arah Lukic yang menyelesaikannya dengan sundulan akurat ke dalam gawang.

Kanada nyaris menyamakan kedudukan dengan cepat pada menit ke-32 setelah Oliosi melakukan penetrasi tanpa pengawalan, namun tendangannya kurang akurat dan melambung di atas mistar gawang, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tim tamu.

Di awal babak kedua, tim Kanada meningkatkan serangan mereka, dan membuang peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-53 setelah Laria berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun tendangan datarnya dari dalam kotak penalti membentur kaki bek Kolasinac sehingga berubah arah dan menghantam mistar gawang; Tak sampai satu menit berlalu, Bosnia nyaris menghukum Kanada dengan gol kedua, setelah penyerang Demirović berhadapan satu lawan satu dengan gawang dan mencoba mengelabui kiper Crepeau, namun kiper tersebut berhasil menepis bola dengan gemilang ke sudut.

Pada menit ke-79, sejarah tersenyum bagi tim Kanada ketika penyerang berpengalaman Larin berhasil mengubah skor, setelah menerima bola di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan indah dan akurat yang menggetarkan gawang Bosnia, memicu euforia besar di tribun yang bertahan hingga peluit akhir dibunyikan.

Dengan hasil ini, kedua tim berbagi poin dalam pertandingan tersebut sehingga masing-masing mengumpulkan satu poin pertama; di mana partisipasi ini merupakan yang kedua dalam sejarah bagi Bosnia setelah edisi 2014 yang mereka akhiri di babak pertama, sementara Kanada memecahkan kutukan historis mereka dalam penampilan ketiga mereka di Piala Dunia.

Kegembiraan di Grup B akan berlanjut pada 18 Juni mendatang, di mana tim Bosnia akan berhadapan dengan Swiss dalam laga Eropa murni, sementara tim Kanada berusaha memanfaatkan momentum bersejarah saat menghadapi Qatar pada hari yang sama.