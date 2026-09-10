Klub Al Hilal Arab Saudi memilih presiden pertamanya di era Pangeran Al Waleed bin Talal, pemilik barunya, setelah rampungnya proses akuisisi klub dari Kingdom Holding Company.

Al Hilal, melalui situs resminya, merilis pernyataan yang mengungkap terpilihnya Pangeran Nawaf bin Saad sebagai presiden dewan perusahaan klub, sehingga melanjutkan perjalanannya yang telah dimulai sejak tahun lalu, dengan Abdulmajid bin Ahmed Al Haqbani sebagai wakilnya.

Keputusan ini muncul setelah rapat umum perusahaan Klub Al Hilal menggelar pertemuan pertamanya pada hari Kamis ini, usai tuntasnya akuisisi 70% saham klub oleh Kingdom Holding Company secara resmi.

Selain presiden dan wakilnya, Al Hilal mengungkap penunjukan Yasser bin Sulaiman Al Daoud, Nawaf bin Bandar Al Tamiat, Adel bin Abdulaziz Al Abdulsalam, dan Khalid bin Rafiq Kuraidiyah sebagai anggota dewan direksi perusahaan klub.

Sebelumnya, Kingdom Holding Company, yang dimiliki oleh Pangeran Al Waleed bin Talal, telah menandatangani perjanjian mengikat dengan Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi untuk mengakuisisi 70% saham Al Hilal, pada April lalu, sebelum akuisisi itu rampung secara resmi pekan lalu.