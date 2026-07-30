Sebuah pengunduran diri baru menghantam jajaran petinggi klub Al Ahli Arab Saudi dalam beberapa jam terakhir, menyusul mundurnya sang presiden Khalid Al Ghamdi maupun pelatih asal Jerman Matthias Jaissle.

Sebelumnya, Khalid Al Ghamdi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Al Ahli, setelah 3 tahun memimpin sisi manajerial klub, sebelum disusul oleh Jaissle yang selama periode tersebut mendampinginya di puncak kepemimpinan teknis.

Surat kabar Arab Saudi "Al Jazirah" mengungkap adanya pengunduran diri baru di Al Ahli, namun kali ini datang dari Hazem Al Hazmi, anggota komite eksekutif klub.

Surat kabar Arab Saudi itu tidak mengungkap alasan di balik pengunduran diri tersebut, namun sudah jelas terlihat adanya kondisi ketidakstabilan di dalam klub asal Jeddah itu selama periode terakhir.

Perlu diingat bahwa Al Ghamdi dan Jaissle membawa Al Ahli meraih sejumlah pencapaian bersejarah sepanjang tiga tahun terakhir, yang paling menonjol adalah gelar juara Liga Champions Asia Elite dua musim beruntun, serta Piala Super Arab Saudi setelah puasa gelar selama 9 tahun.