Laga antara Roma dan Real Madrid di Liga Champions diwarnai sejumlah insiden kontroversial terkait keputusan perangkat pertandingan. Dalam laga itu, wasit asal Prancis Francois Letexier tidak menampilkan performa sempurna, menurut penilaian media Italia yang mengulas momen-momen paling mencolok di Stadion "Olimpico".

Letexier menjadi sasaran kritik sekitar tiga bulan lalu setelah performanya yang kontroversial pada laga antara Mesir dan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, ketika ia membatalkan sebuah gol Mesir dan tidak memberikan dua penalti dalam keputusan yang keabsahannya dipertanyakan para pakar perwasitan.

Kontroversi tampaknya selalu mengikuti Letexier ke mana pun ia bertugas, namun kali ini dengan kadar yang lebih rendah, di tengah kritik dari Italia menyusul keputusan-keputusan wasit Prancis itu pada laga Roma melawan Real Madrid.

Surat kabar Italia "Corriere dello Sport" menyoroti kesalahan dalam keputusan offside yang menyebabkan dua gol sah dibatalkan, dengan catatan bahwa "tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan ini tidak hanya berada pada wasit utama, melainkan dibagi bersama para asistennya, sementara teknologi menyelesaikan beberapa kasus dan mengembalikan segalanya ke jalur yang benar".

Letexier dan dua asistennya salah dalam kasus offside, teknologi turun tangan

Ini bukan pertandingan istimewa bagi wasit Prancis Letexier, yang harus berbagi tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan tersebut dengan para asistennya.

Laporan itu menjelaskan bahwa wasit dan para asistennya tidak berhasil menangani kasus-kasus offside dengan baik, bahkan pemahaman mereka terhadap sebagian kasus tersebut sangat lemah, yang berujung pada pembatalan dua gol yang seharusnya disahkan.

"Corriere dello Sport" menambahkan bahwa pembatalan dua gol sah bukanlah hal sepele di level kompetisi seperti ini, meski diakui bahwa dalam kasus-kasus semacam itu teknologi mampu melampaui batas kemampuan manusia dan menghasilkan keputusan yang akurat.

Di sisi lain, laporan tersebut menyebut bahwa wasit Prancis itu menerapkan standar tinggi dalam menilai pelanggaran sejak awal pertandingan, dan tetap konsisten dengan pendekatan yang sama bahkan pada situasi-situasi krusial di dalam kotak penalti.

Berdasarkan angka-angka yang tercantum dalam penilaian tersebut, Letexier memberikan 23 pelanggaran selama laga dan mengeluarkan empat kartu kuning, dengan catatan bahwa ia melewatkan satu kartu kuning tambahan yang layak diterima Marc Cucurella setelah ia menarik dan menghalangi Soule.

Surat kabar Italia itu memberi wasit Prancis tersebut nilai 6 dari 10.

Apakah Bellingham layak mendapat penalti melawan Roma?

Real Madrid memprotes dan menuntut penalti untuk Jude Bellingham dalam sebuah momen sebelum Malen mencetak gol yang awalnya dibatalkan karena offside.

Penilaian itu menjelaskan bahwa memang terjadi kontak dari Mancini pada kaki kiri Bellingham, namun kontak tersebut ringan dan tidak cukup untuk memberikan penalti.

Berdasarkan hal itu, laporan tersebut menilai keputusan untuk tidak memberikan penalti bagi pemain Real Madrid tersebut sudah tepat, meski tim Ibu Kota Spanyol memprotes momen itu.

Gol-gol Roma dan Real Madrid

Penilaian itu membahas sejumlah kasus terkait keabsahan gol, dan menegaskan bahwa gol-gol yang disahkan memang sah, kecuali gol Mbappe yang dibatalkan karena offside.

Gol Malen yang awalnya dibatalkan

Soule mengirim bola ke Malen pada momen yang membuat penyerang Belanda itu tampak berada dalam posisi offside, sehingga asisten kedua, Rahmouni, mengangkat benderanya menandakan adanya pelanggaran.

Namun teknologi offside semi-otomatis (SAOT) mengoreksi keputusan tersebut setelah menunjukkan bahwa Federico Valverde menjaga seluruh pemain dalam posisi yang sah, sehingga gol Malen adalah gol yang sah dan tidak layak dibatalkan.

Gol Espi sah meski diliputi keraguan

Penilaian itu juga menegaskan keabsahan gol Carlos Espi, dengan menjelaskan bahwa gol tersebut tercipta setelah sepakan kepala dari Endrick yang ditepis kiper Gollini, sebelum bola sampai ke Espi yang menuntaskannya ke dalam gawang.

Laporan itu menyebut Wesley sebagai pemain yang paling berperan menjaga Espi dalam posisi sah, setelah ia terlambat maju ke depan untuk menjalankan jebakan offside. Molina juga turut berkontribusi menjaga penyerang Real Madrid itu dalam posisi tidak offside.

Gol Mbappe yang dibatalkan memang offside

Sebaliknya, penilaian itu menyatakan keputusan membatalkan gol Kylian Mbappe sudah tepat, setelah tayangan menunjukkan bahwa ia berada sedikit lebih maju dari tumit kiri De Roon pada saat bola diumpan kepadanya, sehingga membuatnya berada dalam posisi offside.

Penilaian untuk wasit video

Wasit asal Belanda Higler mengemban tugas sebagai wasit video (VAR), dan penilaian tersebut memberinya nilai 6,5 dari 10, dengan catatan bahwa ia menghadapi banyak pekerjaan selama pertandingan, namun teknologi memudahkan tugasnya dalam meninjau berbagai kasus dan mengambil keputusan yang tepat.