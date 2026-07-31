Setelah petualangan Italianya berakhir: bintang baru Maroko menuju Liga Turki

Klub Turki, Eyupspor, resmi menyelesaikan kesepakatan dengan pemain Maroko, Abdelhamid Sabiri, dalam bingkai bursa transfer musim panas saat ini, sebagaimana diumumkan klub melalui akun-akun resmi mereka.

Sabiri bergabung ke Eyupspor tanpa biaya, setelah kontraknya dengan klub Italia, Fiorentina, berakhir pada 30 Juni lalu, sehingga ia menjadi pemain berstatus bebas transfer.

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Eyupspor tidak mengungkap detail kontrak pemain tersebut, sementara laporan-laporan media Turki menyebutkan bahwa kontraknya berdurasi dua musim, ditambah opsi perpanjangan untuk musim ketiga bersama klub yang baru-baru ini juga merekrut pemain internasional Maroko, Jawad El Yamiq.

Sabiri berharap dapat mengembalikan performanya bersama tim barunya, setelah menjalani musim yang sulit selama masa peminjamannya ke klub Saudi, Al-Taawoun, di mana ia tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk tampil, dan hanya bermain selama 40 menit saja di berbagai kompetisi, menurut surat kabar Maroko "Al-Botola".

Sepanjang kariernya, Sabiri menjalani sejumlah pengalaman, yang paling menonjol bersama klub Italia Fiorentina, di samping bermain di Liga Saudi dengan seragam Al-Taawoun dan Al-Fayha, serta pengalaman bersama klub Uni Emirat Arab, Ajman.







