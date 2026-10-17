Wasit De Burgos Bengoetxea memimpin pertandingan antara Barcelona dan Real Betis, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan 5-2 pada pekan kesembilan LaLiga.

Situs "Archivo VAR" yang berfokus pada kasus-kasus perwasitan kontroversial memberikan penilaian kepada wasit De Burgos Bengoetxea sebesar 3 dari 10 poin.

Archivo VAR menjelaskan bahwa penampilan Bengoetxea berada di bawah standar dalam pertandingan yang menyaksikan sejumlah besar situasi kontroversial.

Bengoetxea menemukan dirinya menghadapi laga yang mulai lepas dari kendalinya pada menit-menit terakhir babak pertama. Ia harus menggunakan teknologi VAR pada satu kesempatan untuk meninjau handball yang terjadi tepat di depan matanya, dan setelah itu ia menghadapi 3 situasi menarik lainnya, di tengah banyaknya keputusan yang diwarnai pelanggaran dan kesalahan perwasitan.

Pertandingan itu menyaksikan hingga 4 situasi perwasitan yang kontroversial. Pertama, situasi yang disebutkan sebelumnya, ketika Cucho menyentuh bola dengan tangannya secara sengaja pada awal fase pembangunan serangan yang berujung pada gol Lo Celso.

Itu adalah handball yang jelas dan seharusnya dihitung sebagai pelanggaran, tanpa adanya perubahan apa pun pada fase pembangunan serangan.

Setelah itu, wasit mengesahkan gol ketiga Barcelona, meskipun terdapat situasi yang mendekati permainan berbahaya dalam benturan antara Fermin Lopez dan Marc Bernal.

Archivo VAR melanjutkan, "Benar bahwa situasi ini menimbulkan sedikit kebingungan dan sulit diputuskan secara tegas, tetapi lebih dekat kepada permainan berbahaya; dengan demikian, kesalahan di sini dinisbatkan kepada wasit di dalam lapangan, dan bukan kepada teknologi VAR pada tingkat yang sama."

Sebaliknya, wasit mengambil keputusan yang tepat dengan mengusir Bernal, pemain Real Betis, karena menyerang Lamine Yamal, meskipun kredit atas keputusan ini seharusnya diberikan kepada asisten wasit.

Wasit juga tepat ketika hanya mengeluarkan kartu kuning kepada Llorente setelah tekelnya yang keras terhadap Jesus, karena tekel tersebut tidak mengharuskan kartu merah langsung, mengingat tumit kakinya tetap bertumpu pada permukaan lapangan, sesuai dengan arahan FIFA.