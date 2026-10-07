Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo telah menciptakan persaingan dua kutub yang bersejarah selama hampir dua dekade. Lantas, siapa di antara mereka yang lebih unggul dalam pertemuan langsung?

Cristiano Ronaldo menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan penghargaan kepada Messi, pada Rabu hari ini, menyusul pengumuman bintang Argentina itu mengenai akhir perjalanannya bersama tim nasional negaranya setelah bertahun-tahun lamanya mengenakan seragam "Albiceleste".

Ronaldo menegaskan bahwa persaingan yang mempertemukan dirinya dengan Messi selama bertahun-tahun tidak menghalangi rasa saling menghormati di antara dua bintang terdepan sepak bola modern, yang kembali terlihat dalam pesan sang bintang Portugal kepada kapten Argentina tersebut.

Ronaldo menulis komentar pada unggahan Messi yang di dalamnya ia mengumumkan perpisahannya dengan tim nasional Argentina melalui akunnya di "Instagram": "Leo, bertahun-tahun kau membela negaramu, dan sebuah kisah yang akan tetap abadi. Segala hormatku untuk apa yang telah kau raih bersama Argentina. Pelukan".

Persaingan bersejarah yang tak menghalangi rasa hormat

Nama Ronaldo dan Messi dikaitkan dengan salah satu persaingan individu paling terkenal dalam sejarah sepak bola, khususnya selama periode kebersamaan mereka di La Liga Spanyol bersama Real Madrid dan Barcelona.

Meski persaingan di antara keduanya sangat ketat, kedua bintang itu beberapa kali tampil saling menghormati, baik dalam acara penghargaan maupun dalam pernyataan di media, serta sejumlah momen akrab yang mempertemukan mereka di luar lapangan.

Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan jika Ronaldo menyempatkan diri untuk memberi salam kepada Messi di momen perpisahannya dengan tim nasional Argentina.

37 pertemuan antara Messi dan Ronaldo

Sepanjang perjalanan karier mereka, Messi dan Ronaldo bertemu dalam 37 pertandingan, 36 di antaranya pertemuan resmi dan satu pertandingan persahabatan yang mempertemukan tim bintang-bintang Liga Saudi dengan Paris Saint-Germain, menurut statistik surat kabar "Marca" Spanyol.

Pertandingan persahabatan itu berakhir dengan kemenangan Paris Saint-Germain 5-4, Ronaldo mencetak dua gol, sementara Messi mencetak satu gol.

Dalam pertemuan resmi, Ronaldo mencetak 21 gol, berbanding 22 gol milik Messi.

Messi meraih kemenangan dalam 16 pertandingan, berbanding 11 kemenangan Ronaldo, sementara 9 pertemuan berakhir imbang.

Pertemuan resmi mereka terbagi menjadi 18 pertandingan di La Liga Spanyol, 6 pertandingan di Liga Champions Eropa, 5 pertandingan di Copa del Rey, dan 5 pertandingan di Piala Super Spanyol, selain dua pertandingan persahabatan di level tim nasional.

Berikut rincian pertemuan resmi Ronaldo dan Messi:

23 April 2008: Barcelona 0-0 Manchester United, semifinal Liga Champions Eropa.

29 April 2008: Manchester United 1-0 Barcelona, semifinal Liga Champions Eropa.

27 Mei 2009: Barcelona 2-0 Manchester United, final Liga Champions Eropa, Messi mencetak gol kedua.

29 November 2009: Barcelona 1-0 Real Madrid, La Liga Spanyol.

10 April 2010: Real Madrid 0-2 Barcelona, La Liga Spanyol, Messi mencetak gol kedua.

29 November 2010: Barcelona 5-0 Real Madrid, La Liga Spanyol.

9 Februari 2011: Portugal 1-2 Argentina, pertandingan persahabatan, Messi dan Ronaldo sama-sama mencetak gol.

16 April 2011: Real Madrid 1-1 Barcelona, La Liga Spanyol, Messi dan Ronaldo sama-sama mencetak gol.

20 April 2011: Barcelona 0-1 Real Madrid, final Copa del Rey, Ronaldo mencetak gol kemenangan di masa perpanjangan waktu.

27 April 2011: Real Madrid 0-2 Barcelona, leg pertama semifinal Liga Champions Eropa, Messi mencetak dua gol.

3 Mei 2011: Barcelona 1-1 Real Madrid, leg kedua semifinal Liga Champions Eropa.

14 Agustus 2011: Real Madrid 2-2 Barcelona, leg pertama Piala Super Spanyol, Messi mencetak satu gol.

17 Agustus 2011: Barcelona 3-2 Real Madrid, leg kedua Piala Super Spanyol, Ronaldo mencetak satu gol dan Messi dua gol.

10 Desember 2011: Real Madrid 1-3 Barcelona, La Liga Spanyol.

18 Januari 2012: Real Madrid 1-2 Barcelona, leg pertama perempat final Copa del Rey, Ronaldo mencetak gol.

25 Januari 2012: Barcelona 2-2 Real Madrid, leg kedua perempat final Copa del Rey, Ronaldo mencetak gol.

21 April 2012: Barcelona 1-2 Real Madrid, La Liga Spanyol, Ronaldo mencetak gol kemenangan.

23 Agustus 2012: Barcelona 3-2 Real Madrid, leg pertama Piala Super Spanyol, Ronaldo dan Messi sama-sama mencetak gol.

29 Agustus 2012: Real Madrid 2-1 Barcelona, leg kedua Piala Super Spanyol, Ronaldo dan Messi sama-sama mencetak gol.

7 Oktober 2012: Barcelona 2-2 Real Madrid, La Liga Spanyol, Ronaldo mencetak dua gol dan Messi dua gol.

30 Januari 2013: Real Madrid 1-1 Barcelona, leg pertama semifinal Copa del Rey.

26 Februari 2013: Barcelona 1-3 Real Madrid, leg kedua semifinal Copa del Rey, Ronaldo mencetak dua gol.

2 Maret 2013: Real Madrid 2-1 Barcelona, La Liga Spanyol, Messi mencetak gol Barcelona.

26 Oktober 2013: Barcelona 2-1 Real Madrid, La Liga Spanyol.

23 Maret 2014: Real Madrid 3-4 Barcelona, La Liga Spanyol, Messi mencetak tiga gol berbanding satu gol milik Ronaldo.

25 Oktober 2014: Real Madrid 3-1 Barcelona, La Liga Spanyol, Ronaldo mencetak gol.

18 November 2014: Argentina 0-1 Portugal, pertandingan persahabatan antara kedua tim nasional.

22 Maret 2015: Barcelona 2-1 Real Madrid, La Liga Spanyol, Ronaldo mencetak gol.

21 November 2015: Real Madrid 0-4 Barcelona, La Liga Spanyol.

2 April 2016: Barcelona 1-2 Real Madrid, La Liga Spanyol, Ronaldo mencetak gol kemenangan.

3 Desember 2016: Barcelona 1-1 Real Madrid, La Liga Spanyol.

23 April 2017: Real Madrid 2-3 Barcelona, La Liga Spanyol, Messi mencetak dua gol.

13 Agustus 2017: Barcelona 1-3 Real Madrid, leg pertama Piala Super Spanyol, Messi dan Ronaldo sama-sama mencetak gol.

23 Desember 2017: Real Madrid 0-3 Barcelona, La Liga Spanyol, Messi mencetak gol.

6 Mei 2018: Barcelona 2-2 Real Madrid, La Liga Spanyol, Ronaldo dan Messi sama-sama mencetak gol.

8 Desember 2020: Barcelona 0-3 Juventus, fase grup Liga Champions Eropa, Ronaldo mencetak dua gol.