Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi, memberikan komentar atas penghargaan Ballon d'Or yang ia raih sebagai pemain terhebat sepanjang sejarah, yang diberikan oleh majalah France Football.

Ronaldo menulis melalui akunnya di X, "Sepak bola milik para suporter.. Terima kasih kepada seluruh pendukung di seluruh penjuru dunia."

Sang Don asal Portugal itu melanjutkan, "Penghargaan Ballon d'Or untuk pemain terhebat sepanjang sejarah ini adalah penghargaan kalian juga."

Pada saat yang sama, jaringan ESPN menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Portugal menyampaikan ucapan selamat kepada Ronaldo setelah kemenangannya meraih penghargaan Ballon d'Or untuk pemain terhebat sepanjang sejarah.

Setelah pemungutan suara publik secara terbuka melalui internet yang berlangsung selama satu bulan penuh, Ronaldo unggul tipis atas Lionel Messi untuk meraih penghargaan tersebut.

Federasi Sepak Bola Portugal menulis melalui X, "Dari tahun 2008 hingga selamanya. Pemain terhebat yang memenangkan Ballon d'Or sepanjang sejarah adalah orang Portugal. Selamat, kapten."

Penghargaan untuk Ronaldo ini diberikan sebagai apresiasi atas musimnya 2007-2008 bersama Manchester United, ketika ia berkontribusi mengantarkan tim meraih gelar Liga Premier Inggris dan Liga Champions Eropa, setelah mencetak 42 gol di seluruh kompetisi, yang membawanya meraih penghargaan Ballon d'Or pertama dalam kariernya.

Manchester United dan Real Madrid, dua klub lama Ronaldo, juga turut merayakan penghargaan terbaru yang diraih pemain tersebut.

Penyerang gaek timnas Portugal itu telah memenangkan lima penghargaan Ballon d'Or secara keseluruhan, empat di antaranya selama masa baktinya bersama Real Madrid, pada tahun 2013, 2014, 2016, dan 2017.

Surat kabar Marca menyebutkan bahwa perhatian tertuju pada akun-akun media sosial Ronaldo setelah kemenangan dipastikan dalam pemungutan suara elektronik.

Tanpa menyinggung langsung persaingan tersebut atau menulis pernyataan panjang, Ronaldo memilih mengekspresikan dirinya dengan gayanya yang biasa, yakni dengan membagikan sejumlah foto di Instagram yang mendokumentasikan rutinitas kerja dan latihan hariannya, dan menyertainya dengan satu kata, "Bersiap."

Pesan singkat ini sudah cukup untuk memicu ribuan interaksi dan komentar dari para pendukungnya, yang menafsirkan unggahan tersebut sebagai cerminan mentalitas kompetitifnya yang senantiasa fokus pada latihan dan kerja keras, terlepas dari penghargaan serta pengakuan yang terus bertambah dalam kariernya.

Foto sang pemain saat berlatih dengan kekuatan dan semangat penuh tersebar luas dalam hitungan menit, sebelum ia merilis pesan di akun X-nya, yang di dalamnya ia berbicara secara terbuka mengenai penghargaan Ballon d'Or untuk pemain terbaik yang ia raih.