Bek Al Ahli asal Turki, Merih Demiral, memicu perang urat saraf baru dalam laga klasik melawan rival tradisional Al Hilal, setelah sebelumnya melakukan hal serupa melawan rival lainnya, Al Nassr.

Al Hilal menjamu Al Ahli, pada hari Selasa ini, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga tunda pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Pada menit ketiga masa tambahan waktu babak pertama, perang urat saraf pecah antara para pemain kedua tim, dengan Demiral sebagai pemicu utamanya.

Krisis bermula ketika bek sayap Al Hilal, Mohammed Al Mahzari, melakukan tekel keras terhadap penyerang Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney, sebelum ia terjatuh ke tanah dengan dalih dipukul, sehingga Toney mendapat kartu kuning.

Demiral menghampiri Al Mahzari dan menariknya dari bajunya saat ia terjatuh di lapangan, hal yang memicu kemarahan para pemain Al Hilal, sehingga mereka mendatangi bek Turki itu untuk bersitegang dengannya, sebelum para pemain Al Ahli juga ikut turun tangan.

Usai keributan itu, wasit pertandingan memutuskan memberikan kartu kuning kepada Merih Demiral, hal yang memicu protes dari anggota staf teknis Al Ahli, sehingga wasit memutuskan mengeluarkan kartu merah kepada salah satu dari mereka.

Anehnya, Demiral mendapat kartu kuning kedua sebelum babak pertama berakhir, akibat tekel keras terhadap winger Al Hilal asal Belanda, Crysencio Summerville, sehingga Al Ahli terpaksa menjalani seluruh babak kedua hanya dengan 10 pemain.

Perlu diingat bahwa Demiral menjadi tokoh sentral dalam krisis yang mempertemukan Al Ahli dan Al Nassr, dalam pertandingan mereka di paruh kedua musim lalu di Liga Roshn, yang menyebabkannya diskors satu pertandingan dan didenda 165 ribu riyal.