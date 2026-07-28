Chelsea memenangi pertarungan sengit di bursa transfer dengan merebut Austen Mcvey, spesialis bola-bola mati sekaligus otak di balik keunggulan ofensif Aston Villa dari situasi bola mati, mengungguli klub-klub pesaing dari Liga Primer Inggris serta tim-tim dari Liga Arab Saudi. Langkah ini bertujuan memperkuat gudang senjata pelatih baru Xabi Alonso setelah musim yang mengecewakan tanpa raihan gelar maupun keikutsertaan di ajang Eropa.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa bergabungnya Mcvey ke Stamford Bridge sudah menjadi hal yang pasti, meski Aston Villa akan menerima kompensasi finansial atas kepergiannya, karena kontraknya memuat klausul penalti yang telah ditentukan. Padahal, ia secara luas diperkirakan bakal menjadi salah satu anggota staf teknis yang akan meninggalkan Villa Park musim panas ini, setelah tim meraih gelar Liga Europa di bawah kepemimpinan Unai Emery.

Performa luar biasa Aston Villa dalam situasi bola mati selama beberapa tahun terakhir sebagian besar disebabkan oleh kerja Mcvey, yang berhasil membuat tim mencetak jumlah gol terbanyak dari situasi bola mati di antara lima liga besar Eropa sepanjang musim 2023-2024. Adapun musim lalu ia nyaris menyamai Arsenal dalam aspek ini, meski Arsenal di bawah kepemimpinan Mikel Arteta tampil sangat menonjol di bidang tersebut, dan hal itu membantu mereka merebut gelar Liga Primer Inggris serta kembali ke final Liga Champions Eropa setelah dua dekade.

Situasi bola mati kian penting dalam sepak bola modern, di mana setiap detail kecil kini layak diperhatikan secara cermat, sebab bagian permainan yang paling tak terduga dan krusial dapat menentukan hasil pertandingan dan pada akhirnya menentukan nasib sebuah turnamen. Hal ini mendorong klub-klub besar untuk berinvestasi pada para spesialis yang mampu mengubah sepak pojok, tendangan bebas, bahkan lemparan ke dalam menjadi senjata serang mematikan.

Mcvey memiliki reputasi internasional yang mentereng, sebab selama lima tahun terakhir ia memadukan pekerjaannya bersama Aston Villa dengan perannya sebagai pelatih bola-bola mati di timnas Portugal di bawah kepemimpinan Roberto Martinez. Hal ini menjadi bukti luasnya pengalaman dan kemampuannya untuk memberi pengaruh di level tertinggi.

Perekrutan Mcvey merupakan bagian dari rencana ambisius Chelsea untuk memulai era baru di bawah kepemimpinan Alonso, mantan pelatih Real Madrid dan Bayer Leverkusen. Klub London itu berupaya menjamin kesuksesan melalui investasi besar di bursa transfer serta memperkuat staf teknis dengan tenaga spesialis berpengalaman yang mampu memanfaatkan setiap detail kecil yang bisa menentukan perbedaan di kompetisi domestik maupun benua.