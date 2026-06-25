Penyerang asal Meksiko, Julián Quionnis, yang bermain untuk Al-Qadisiyah di Arab Saudi, terus menunjukkan penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026, setelah memimpin timnas negaranya meraih kemenangan telak 3-0 atas Ceko pada dini hari Kamis ini, dalam laga putaran ketiga fase grup.

Quionnis berhasil mencetak gol kedua Meksiko pada menit ke-61, memanfaatkan kesalahan fatal di lini pertahanan pemain Ceko, sehingga memperkuat keunggulan timnas negaranya dan melanjutkan kontribusi golnya di turnamen ini.

Bintang Al-Qadisiyah ini menambah koleksi golnya menjadi dua gol di edisi Piala Dunia kali ini, setelah sebelumnya mencetak gol pada babak pertama, sehingga menjadikannya salah satu bintang terkemuka timnas Meksiko di babak penyisihan grup.

Rekor bersejarah yang terulang setelah 16 tahun

Penampilan gemilang Kenyonis tidak hanya terbatas pada mencetak gol, karena ia turut terlibat dalam 18 serangan Meksiko yang berakhir dengan tendangan selama fase grup, termasuk 6 serangan saat melawan Ceko saja, sehingga menegaskan perannya yang sentral dalam sistem serangan timnas negaranya, menurut laporan jaringan statistik sepak bola “Opta”.

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Pemain ini juga mencatatkan namanya dalam sejarah dengan gemilang, setelah menjadi pemain pertama yang mencetak lebih dari satu gol untuk Meksiko dalam satu edisi Piala Dunia sejak Javier “Chicharito” Hernández di Piala Dunia 2010, dengan total dua gol.

Pengejaran baru bagi Ronaldo

Dengan gol barunya ini, Kenyonis menyamai bintang Portugal Cristiano Ronaldo—kapten timnas Portugal dan klub Al-Nassr—dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, sehingga memicu babak baru persaingan antara keduanya.

Persaingan ini memiliki makna khusus bagi para penggemar Liga Saudi, setelah Kenyonis mengungguli Ronaldo pada musim lalu dalam perebutan Sepatu Emas di Liga Roshen.

Penyerang Al-Qadisiyah ini berhasil menutup musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi dengan 33 gol, mengungguli penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney, yang menempati posisi kedua dengan 32 gol, sementara Ronaldo harus puas di posisi ketiga setelah mencetak 28 gol.

Seiring berlanjutnya turnamen Piala Dunia, tampaknya ada peluang bagi Kenyonis untuk terus mengejar Ronaldo, tidak hanya dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia, tetapi juga untuk menegaskan dirinya sebagai salah satu penyerang terkemuka yang bersinar di lapangan-lapangan Saudi dalam beberapa tahun terakhir.