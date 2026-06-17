Setelah pertarungan di Eropa... Al-Ahli Saudi menuntaskan transfer pertamanya di bursa musim panas

Klub Al-Ahli Saudi telah menyelesaikan transfer pertamanya selama bursa transfer musim panas mendatang, setelah melalui persaingan sengit dengan sejumlah klub Eropa.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano, dalam cuitan di akun pribadinya di platform "X", mengatakan bahwa Al-Ahli telah berhasil mencapai kesepakatan untuk merekrut Aboubakar Sidi Kanteh, bek asal Gambia yang bermain untuk Tromsø di Norwegia, pada musim panas mendatang.

Al-Ahly sebelumnya telah melakukan negosiasi dengan klub Norwegia tersebut untuk mendatangkan Kante dalam beberapa waktu terakhir, namun menghadapi persaingan sengit dari beberapa klub Eropa, seperti Cologne (Jerman), Club Brugge (Belgia), dan Strasbourg (Prancis).

Romano menjelaskan bahwa bek asal Gambia tersebut akan tiba di ibu kota Portugal, Lisbon, dalam beberapa jam ke depan, didampingi agennya, untuk menjalani pemeriksaan medis.

Segera setelah prosedur tersebut selesai, pemain berusia 19 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub Saudi tersebut, yang akan berakhir pada tahun 2031.

Kante dianggap sebagai salah satu talenta muda terkemuka di kancah sepak bola Eropa, bahkan ia pernah meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik di Liga Norwegia pada bulan Mei lalu.