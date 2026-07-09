Setelah pertandingan di Azteca... Apakah pertandingan Inggris melawan Meksiko akan diulang di Wembley?

Tampaknya para penggemar sepak bola akan disuguhi lebih banyak lagi keseruan, setelah apa yang terjadi pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Inggris dan Meksiko telah menorehkan salah satu kisah paling menarik di Piala Dunia ini, ketika 10 pemain dari "Tiga Singa" berhasil lolos ke babak perempat final, setelah meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah dengan skor 3-2.

Beberapa hari setelah pertandingan seru tersebut, surat kabar Inggris “Daily Mail” mengonfirmasi bahwa Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sedang mempertimbangkan untuk menggelar pertandingan baru melawan Meksiko di Stadion Wembley dalam waktu dekat.

Langkah ini diambil di tengah suasana persahabatan yang mewarnai pertandingan tersebut dan setelahnya, meskipun terjadi persaingan sengit antara kedua tim di babak 16 besar, yang berakhir dengan kekalahan pertama tuan rumah di Stadion “Azteca” dalam sejarah Piala Dunia.

Pelatih timnas Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, sebelumnya telah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada timnas Meksiko atas keramahan dan perlakuan yang baik, hal yang juga ditegaskan oleh beberapa pemain beberapa waktu kemudian.

Perlu dicatat bahwa timnas Inggris akan melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia melalui babak perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan timnas Norwegia yang sebelumnya mengalahkan timnas Brasil di babak 16 besar.