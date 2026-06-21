Setelah pertandingan Belanda melawan Swedia, Koeman melakukan 'pembicaraan yang sangat panjang' dengan salah satu pemain timnas Belanda

Pelatih timnas Ronald Koeman melakukan percakapan yang cukup lama dengan Donyell Malen pada sesi latihan timnas Belanda hari Minggu, demikian dilaporkan jurnalis NOS Jeroen Stekelenburg.

Di NPO 1, NOS menayangkan segmen tentang tim nasional Belanda—yang berhasil menang 5-1 atas Swedia pada Sabtu malam—di sela-sela pertandingan Spanyol melawan Arab Saudi (4-0) dan Belgia melawan Iran.

Segmen tersebut membahas Crysencio Summerville, yang mengalami sedikit keluhan pada bahunya setelah pertandingan melawan tim dari Eropa Utara tersebut.

Setelah itu, Stekelenburg membahas Malen. Menurut jurnalis tersebut, Koeman melakukan ‘percakapan yang sangat panjang’ dengan penyerang AS Roma itu setelah sesi latihan berakhir.

Apa tepatnya yang dibicarakan dalam percakapan tersebut, tidak dijelaskan secara jelas. Di studio NOS pada Sabtu malam, sudah ada spekulasi bahwa Malen mungkin akan kehilangan posisinya sebagai pemain inti.

Malen dua kali menjadi starter di Piala Dunia ini, namun gagal tampil mengesankan. Sementara itu, Cody Gakpo, Summerville, dan Brian Brobbey justru berhasil tampil mengesankan sejauh ini.