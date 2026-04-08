Setelah perselisihan sengit... Arbeloa memaksa bintang Real Madrid itu meminta maaf kepada rekan-rekannya

Sebuah laporan media Spanyol, hari Rabu ini, mengungkap alasan di balik absennya bek Raúl Asensio dari skuad Real Madrid belakangan ini.

Menurut surat kabar "Marca" dari Madrid, yang dekat dengan lingkaran klub raja, hal ini disebabkan oleh perselisihan tajam yang terjadi antara sang pemain dan pelatihnya, Alvaro Arbeloa.

Masalah ini bermula "dengan tenang" pada 11 Maret lalu, ketika bek tersebut dicoret dari susunan pemain inti saat menghadapi Manchester City, sebuah keputusan yang tidak diterima oleh Asensio, yang kemudian menegur pelatihnya beberapa hari setelah pertandingan tersebut.

Asensio berpendapat bahwa usaha dan pengorbanannya bermain melawan Celta Vigo, meskipun cedera, layak dihargai dengan penampilan sebagai starter, namun Arbeloa lebih memilih mengandalkan Hojlund, yang memicu perselisihan di antara keduanya.

Ketegangan meningkat beberapa jam sebelum pertandingan melawan Elche, ketika Asensio memberi tahu pelatihnya bahwa ia mengalami nyeri otot dan tidak siap untuk bermain, sebuah tindakan yang membuat Arbeloa marah, dan menganggapnya sebagai reaksi atas pencoretannya sebelumnya saat melawan City.

Dampak krisis ini tidak berhenti sampai di situ, melainkan meluas hingga melibatkan pemain Jerman Antonio Rüdiger, yang terpaksa bermain secara mendadak, mengabaikan program istirahat fisiknya, yang membuatnya kesal mengingat ketelitiannya yang tinggi dalam persiapan fisik.

Permohonan Maaf

Meskipun Asensio kemudian kembali berlatih secara normal, ia tetap dicoret dari skuad selama beberapa pertandingan; dan alasannya terletak pada penolakannya untuk meminta maaf kepada tim atas keberatannya terhadap keputusan pelatih, di mana Arbeloa mensyaratkan permintaan maaf secara terbuka di hadapan seluruh tim sebagai syarat utama untuk kembali, dengan menganggap pelanggaran tersebut sebagai masalah kolektif yang menyangkut disiplin tim secara keseluruhan.

Meskipun pada awalnya sang pemain hanya meminta maaf kepada pelatih secara pribadi dan menolak meminta maaf kepada rekan-rekannya, tekanan akibat terus-menerusnya ia dicadangkan, ditambah dengan beredarnya rumor seputar kehidupan pribadinya di luar lapangan, akhirnya mendorongnya untuk menyelesaikan krisis tersebut dan menyampaikan permintaan maafnya di hadapan rekan-rekannya.

Berdasarkan permintaan maaf tersebut, Asensio kembali masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Mallorca dan Bayern Munich, namun ia tetap terpaksa duduk di bangku cadangan tanpa mendapat kesempatan bermain.