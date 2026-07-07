Setelah perpisahan yang menyedihkan... Perdana Menteri Portugal menyampaikan pesan yang mengharukan kepada Ronaldo

Perjalanan bintang Portugal Cristiano Ronaldo di Piala Dunia secara resmi telah berakhir, setelah timnas negaranya tersingkir dari putaran final Piala Dunia 2026 akibat kekalahan 0-1 dari Spanyol, Senin malam kemarin dalam laga babak 16 besar.

Kekalahan ini memupus impian sang pencetak gol terbanyak sepanjang masa berusia 41 tahun untuk mengangkat trofi Piala Dunia, di mana “El Don” menegaskan segera setelah pertandingan bahwa laga ini menandai penampilan terakhir dan penutupnya dalam sejarah turnamen Piala Dunia.

Lemari trofi Ronaldo dipenuhi dengan segala gelar yang mungkin diraih, kecuali gelar Piala Dunia yang sangat ia harapkan untuk mengakhiri kutukannya musim panas ini, melalui partisipasinya yang keenam dalam turnamen tersebut.

Ronaldo mencatatkan hasil terbaiknya di Piala Dunia dengan finis di peringkat keempat pada Piala Dunia 2006, tersingkir di babak 16 besar pada edisi 2010 dan 2018, mencapai perempat final pada Piala Dunia 2022, sementara tersingkir di fase grup pada edisi 2014.

Menyusul kegagalan pahit ini, Perdana Menteri Portugal, Luis Montenegro, berupaya menghormati ikon nasional tersebut dan memuji kariernya, sebagaimana dilaporkan situs “Foot Mercato”; di mana ia memuji pengaruh luar biasa dan berkelanjutan yang ditinggalkan Ronaldo dalam perjalanan sepak bola Portugal selama dua dekade terakhir.

Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri menegaskan bahwa bintang yang lima kali meraih Ballon d’Or ini akan selamanya menjadi simbol kepemimpinan dan pemimpin yang menginspirasi, serta menyebutnya sebagai “ikon terbesar dalam sejarah Portugal.” Penghargaan resmi ini mendapat apresiasi besar dari sang pemain dan para penggemarnya di seluruh dunia, meskipun perpisahan ini terasa pahit.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo berhasil meraih tiga gelar bersama Portugal, termasuk gelar paling bergengsi yaitu Euro 2016, serta dua kali menjuarai Liga Bangsa-Bangsa Eropa.