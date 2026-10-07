Dalam sebuah peristiwa luar biasa, Lionel Messi bersiap untuk kembali ke Spanyol, bukan untuk menghadapi Real Madrid, melainkan untuk bertemu secara langsung dengan komunitas pendidikan di Spanyol, di Istana Olahraga kota Oviedo di sebelah utara negara tersebut.

Kunjungan yang dinanti-nantikan ini hadir dalam rangka penobatan Messi dengan Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga tahun 2026, penghormatan olahraga dan budaya tertinggi di Spanyol, yang diraihnya pada 3 Juni lalu, sehingga menjadikannya pemain sepak bola pertama dalam sejarah yang memperoleh penghargaan ini secara individu sejak diciptakan pada tahun 1987.

Surat kabar Argentina "ole" menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak akan sekadar perayaan protokoler, melainkan sebuah ceramah dan kegiatan edukatif yang ditujukan terutama bagi anak-anak dan kaum muda, dalam kerangka program budaya "Pekan Penghargaan" yang terbuka untuk umum secara gratis.

Inti dari pertemuan ini adalah proyek "Permainan Nomor 10", inisiatif pendidikan inovatif yang diluncurkan oleh Yayasan Putri Asturias dan terinspirasi dari sosok Messi sendiri. Dalam proyek tersebut, para siswa sekolah di wilayah itu diminta, berdasarkan pernyataan sebelumnya dari bintang Argentina ini, untuk membayangkan sebuah cara baru dan inovatif dalam bermain sepak bola di dalam sekolah mereka, sebagai upaya untuk mengaitkan nilai-nilai olahraga dengan kreativitas dan pendidikan.

Pertandingan berikutnya MIA Major League Soccer 19.30 DCU

Dewan juri penghargaan telah menganugerahkan gelar ini kepada Messi sebagai penghargaan atas "bakatnya yang memukau dan perjalanan olahraganya yang luar biasa", seraya juga memuji "kerja amalnya yang tekun dan berkelanjutan untuk meningkatkan peluang anak-anak paling kurang beruntung dalam memperoleh pendidikan dan perawatan kesehatan", serta menyoroti perilakunya yang teladan di dalam lapangan, keteguhannya, kerendahan hatinya, dan komitmennya terhadap tim sebagai juara dunia bersama Argentina pada 2022.

Dengan penghormatan ini, Si Kutu bergabung dengan daftar legenda dunia yang sebelumnya telah meraih penghargaan tersebut, seperti legenda tenis Serena Williams, pelari maraton Eliud Kipchoge, legenda atletik Carl Lewis, serta dua bintang bola basket Spanyol Pau dan Marc Gasol.



