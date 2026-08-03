"Kami memiliki tiga pemain, yakni Sacha, Bryan, dan Joao, yang sangat terbuka untuk kami lepas," kata direktur olahraga Max Eberl dalam sesi jumpa pers pekan lalu dan menambahkan: "Masa depan ketiganya tidak akan berada di FC Bayern." Seberapa serius FC Bayern dengan hal itu juga terlihat dari daftar skuad di situs resmi mereka. Di sana, ketiganya bahkan tidak tercantum dalam skuad utama.

Ketika ditanya soal perlakuan terhadap trio tersebut, pelatih Vincent Kompany menjawab dalam konferensi pers pada Senin menjelang laga uji coba melawan Jeju SK FC: "Saya menganggap positif bahwa klub berkomunikasi dengan jelas kepada para pemain. Sebagai mantan pemain, saya juga akan menginginkannya seperti itu. Klub telah memberikan pernyataan yang jelas, sehingga kita semua berada di jalur yang sama."









Pada saat yang sama, Kompany menuntut agar Palhinha, Boey, dan Zaragoza "diperlakukan dengan hormat". Palhinha dan Boey saat ini sedang menjalani tur Asia bersama tim asal Munchen, sementara Zaragoza sedang mengupayakan comeback setelah radang lututnya. "Kami akan terus bekerja bersama mereka," kata Kompany dan tidak ingin sepenuhnya menutup kemungkinan adanya perubahan mengejutkan: "Sampai akhir periode transfer ada posisi yang jelas - dan setelah itu kita lihat lagi."

Max Eberl: "Sudah ada pergerakan"

Saat ini memang beredar beberapa rumor samar mengenai peminat yang disebut-sebut, tetapi transfer konkret tampaknya belum mulai terwujud. "Pada suatu titik di bulan Agustus, akan ada tim-tim yang melihat skuad mereka, mungkin meraih keberhasilan karena lolos ke Eropa atau mengalami cedera," kata Eberl pada Minggu. "Untuk itu orang akan menunggu sampai batas tertentu, tetapi sudah ada pergerakan."

Pada musim lalu, ketiganya bermain sebagai pemain pinjaman di klub lain: Palhinha di Tottenham Hotspur, Zaragoza di AS Roma, dan Boey di Galatasaray Istanbul.