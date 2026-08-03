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Nino Duit

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Setelah pernyataan tegas Max Eberl: Vincent Kompany menuntut respek untuk trio Bayern Munich

Bundesliga
Transfers
Bayern Munich
J. Palhinha
S. Boey
B. Zaragoza

Joao Palhinha, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza diperkirakan akan meninggalkan Bayern Munchen: Max Eberl melihat ada "pergerakan" di bursa transfer, Vincent Kompany menekankan pentingnya "respek".

"Kami memiliki tiga pemain, yakni Sacha, Bryan, dan Joao, yang sangat terbuka untuk kami lepas," kata direktur olahraga Max Eberl dalam sesi jumpa pers pekan lalu dan menambahkan: "Masa depan ketiganya tidak akan berada di FC Bayern." Seberapa serius FC Bayern dengan hal itu juga terlihat dari daftar skuad di situs resmi. Di sana, ketiganya bahkan tidak tercantum dalam skuad profesional.

Ketika ditanya mengenai perlakuan terhadap trio tersebut, pelatih Vincent Kompany menjawab dalam konferensi pers pada Senin jelang laga uji coba melawan Jeju SK FC: "Saya menilai positif bahwa klub berkomunikasi secara jelas dengan para pemain. Sebagai mantan pemain, saya juga akan menginginkannya seperti itu. Klub telah memberikan pernyataan yang jelas, sehingga kita semua berada di jalur yang sama."

Pada saat yang sama, Kompany menuntut agar Palhinha, Boey, dan Zaragoza "diperlakukan dengan hormat". Palhinha dan Boey saat ini tengah menjalani tur Asia bersama klub asal Munchen itu, sementara Zaragoza sedang mengupayakan comeback-nya setelah mengalami peradangan lutut. "Kami akan terus bekerja bersama mereka," kata Kompany dan tidak ingin menutup kemungkinan adanya perubahan mengejutkan sepenuhnya: "Sampai akhir periode transfer ada posisi yang jelas - dan setelah itu kita akan lihat lagi."

Max Eberl: "Sudah ada pergerakan"

Saat ini memang beredar beberapa rumor liar mengenai dugaan peminat, tetapi transfer konkret tampaknya belum mulai terwujud. "Pada satu titik di bulan Agustus, tim-tim akan melihat skuad mereka, mungkin mereka meraih keberhasilan karena lolos ke Eropa atau mengalami cedera," kata Eberl pada Minggu. "Itulah yang akan ditunggu sampai batas tertentu, tetapi sudah ada pergerakan."

Pada musim lalu, ketiganya bermain sebagai pemain pinjaman di klub lain: Palhinha di Tottenham Hotspur, Zaragoza di AS Roma, dan Boey di Galatasaray Istanbul.

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