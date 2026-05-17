'Setelah pernyataan pedasnya, Salah tiba-tiba melontarkan serangan lagi kepada Arne Slot'

Mohamed Salah kembali menimbulkan kehebohan di Inggris. Pemain sayap asal Mesir itu mengunggah foto yang memperlihatkannya sedang makan malam bersama Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, dan Milos Kerkez. Banyak orang menganggap foto tersebut sebagai serangan lanjutan terhadap Arne Slot.

Mohamed Salah telah angkat bicara pada Sabtu malam mengenai krisis olahraga di Liverpool. Sehari setelah kekalahan menyakitkan 4-2 dari Aston Villa, pemain asal Mesir itu menyampaikan pesan kepada para pendukung The Reds melalui media sosial. Dalam pernyataan yang mencolok, Salah mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi manajer Arne Slot.

“Saya telah melihat klub ini berubah dari yang ragu-ragu menjadi yang percaya, dan akhirnya menjadi juara,” tulis pemain sayap kanan berusia 33 tahun itu. “Itu membutuhkan kerja keras yang luar biasa, dan saya selalu memberikan segalanya untuk membantu Liverpool mencapai hal itu. Tidak ada yang membuat saya lebih bangga daripada itu.”

“Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim yang agresif dan menyerang, yang ditakuti lawan,” kata pemain sayap tersebut. “Liverpool seharusnya menjadi tim yang memenangkan trofi. Itulah sepak bola yang saya kenal dan itulah identitas yang harus kembali dan dipertahankan.”

Selain itu, Salah menyampaikan pesan yang jelas kepada Slot. “Hal itu tidak bisa ditawar-tawar. Setiap orang yang menjadi bagian dari Liverpool harus menyesuaikan diri dengan itu.”

Pemain asal Mesir itu juga menekankan bahwa kemenangan sesekali tidak cukup bagi klub sekelas Liverpool. “Menang sesekali bukanlah hal yang seharusnya menjadi ciri khas Liverpool,” katanya. “Setiap tim bisa memenangkan pertandingan, tetapi Liverpool harus secara konsisten bersaing untuk meraih gelar.”

Di Instagram, banyak rekan setim Liverpool saat ini dan mantan rekan setimnya menyukai postingan Salah. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino, dan Georginio Wijnaldum tampaknya mendukung pernyataan Salah.

Kini, Salah telah mengunggah foto bersama Szoboszlai, Kerkez, dan Wirtz, yang menurut banyak pendukung Liverpool dimaksudkan untuk mengatakan: “Lihat, mereka ada di pihak saya.”







