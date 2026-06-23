Setelah pernyataan pedasnya... FIFA menjatuhkan sanksi skorsing kepada seorang komentator dan melarangnya melanjutkan tugasnya di Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi skorsing kepada seorang komentator asal Paraguay dan melarangnya meliput sisa pertandingan Piala Dunia, menyusul pernyataan kontroversialnya yang disiarkan langsung saat timnas negaranya menang 1-0 atas Turki.

Gol cepat Matias Galarza memastikan kemenangan penting bagi Paraguay setelah sebelumnya menderita kekalahan telak 4-1 dari Amerika Serikat dalam pertandingan pembuka Grup D.

Namun, Paraguay merasa marah ketika Miguel Almirón menjadi pemain pertama di Piala Dunia yang diusir karena berbicara sambil menutup mulutnya, sebuah aturan baru yang ditetapkan FIFA sebelum dimulainya turnamen.

Kartu merah tersebut memicu kemarahan komentator Jorge “Chippi” Vera, yang sedang menyiarkan pertandingan tersebut secara langsung untuk jaringan ABC Paraguay.

Vera menyebut wasit asal El Salvador, Ivan Barton, sebagai pencuri sebelum melancarkan serangan verbal terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino.

Vera mengatakan, seperti dilansir surat kabar Inggris “Metro”: “Pencuri, pencuri, Barton.”

Ia menambahkan: “Mereka telah menghancurkan sepak bola. Wahai FIFA, kalianlah yang telah membunuh sepak bola. Wahai Infantino, kamu yang bertanggung jawab atas ini. Wahai FIFA, tanggunglah tanggung jawab atas perubahan sepak bola menjadi seperti ini. Ini memalukan. Kamu harus malu pada dirimu sendiri, Infantino.”

Kemudian, Vera melampiaskan kemarahannya kepada Alejandro Domínguez, Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL), dengan berkata kepadanya: “Kurangi berfoto bersama Infantino. Jadilah pria sejati. Kalian para pencuri sialan.”

Dia melanjutkan: “Apakah ini yang akan kita lihat di Piala Dunia?.. Dasar bajingan! Dasar bajingan! Ini tidak bisa dipercaya, sungguh memalukan. Mereka menghancurkan sepak bola dan membuat kami kehilangan satu pemain. Dasar bajingan.”

Pernyataan tersebut membuat FIFA mencabut akreditasi Vera, sehingga ia dilarang memberikan komentar pada pertandingan Piala Dunia lainnya musim panas ini.

Dalam pernyataannya setelah keputusan FIFA, Vera menyampaikan permintaan maaf atas “bahasa kasarnya yang tidak pantas”.

Vera mengatakan: “Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memutuskan untuk mencabut akreditasi saya untuk meliput Piala Dunia kali ini. Secara praktis, ini berarti saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam liputan ABC untuk Piala Dunia, baik di dalam maupun di luar stadion. Keputusan ini mencakup segala bentuk partisipasi atau liputan yang berkaitan dengan Piala Dunia di platform media tempat saya bekerja.”

Ia melanjutkan: “Saya tidak di sini untuk mencari-cari alasan. Meragukan aturan atau tidak setuju dengan keputusan wasit sama sekali tidak membenarkan kehilangan kendali diri seperti yang saya lakukan. Saya juga tidak di sini untuk menyalahkan orang lain. Apa yang saya katakan adalah kesalahan, dan saya harus menanggung tanggung jawabnya.”

Dia melanjutkan: “Pengakuan saya atas kesalahan ini tidak berarti harus menceritakan semua yang terjadi setelahnya. Namun, saya menyadari bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas konsekuensinya, melainkan untuk bertanggung jawab atas tindakan saya.”

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: “Saya menerima situasi ini dengan rendah hati, dan akan belajar darinya, serta akan terus bekerja, sejauh mungkin dan jika sesuai, untuk menjadi layak atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama bertahun-tahun ini. Pada saat yang sama, saya yakin bahwa semua aspek insiden ini dapat dievaluasi dengan tenang, bijaksana, dan penuh rasa keadilan.”