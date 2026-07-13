Setelah pernyataan Laporta... Apakah sikap Atlético Madrid terhadap penjualan Julián Álvarez telah berubah?

Sebuah laporan media pada hari Senin ini mengungkap sikap Atlético Madrid terhadap pernyataan Juan Laporta, presiden Barcelona, mengenai pemain Los Rojiblancos, Julián Álvarez.

Juan Laporta, presiden Barcelona, telah tiba di kota Dallas, Amerika Serikat, untuk menyaksikan pertandingan penentu antara tim nasional Spanyol dan Prancis di babak semifinal Piala Dunia, yang dijadwalkan berlangsung besok malam, Selasa.

Berbicara mengenai Álvarez, Laporta memuji penampilannya yang gemilang saat melawan Swiss, namun ia bersikap hati-hati terkait transfer tersebut: “Kami telah mengajukan tawaran besar yang disukai oleh pelatih dan jajaran teknis, namun tawaran ini bersifat terbatas waktunya, bukan berlaku selamanya.”

Ia menambahkan: “Saya telah berkomunikasi secara pribadi dengan petinggi Atlético, dan menjelaskan bahwa tawaran kami akan tetap berlaku hingga mereka menemukan pengganti yang sesuai, dan kami tidak akan memberikan tekanan apa pun kepada mereka,” sambil menolak untuk mengungkapkan nilai finansial yang ditawarkan.

Meskipun demikian, surat kabar “Mundo Deportivo” melaporkan bahwa Atlético tidak ingin sang pemain hengkang, terutama ke Barcelona, yang mereka tolak sepenuhnya. Selain itu, mereka meyakini bahwa Barcelona mulai menerima kenyataan bahwa Julián tidak akan bergabung dengan mereka.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa tidak ada reaksi berarti terhadap pernyataan presiden Barcelona, karena situasinya masih tetap sama.

Namun, ada beberapa kabar lain yang lebih spesifik. Kini beredar rumor bahwa Atlético Madrid terpaksa menjual pemain untuk menutupi pengeluaran sebesar 80 juta euro yang telah mereka habiskan untuk transfer, sehingga dapat merekrut pemain baru.

Tidak ada yang lebih jauh dari kenyataan daripada itu, karena perekrutan Grimaldo, Hjulmand, dan Kang-in Lee (perekrutan pemain asal Korea Selatan tersebut belum diumumkan secara resmi) sudah termasuk dalam anggaran transfer untuk musim 2026/27.

Ketiga transfer ini secara keseluruhan mewakili jumlah yang telah dihabiskan Atlético Madrid untuk transfer pada musim lalu.

Namun, mulai sekarang, rencananya adalah membiarkan para pemain hengkang sebelum merekrut pemain baru. Dengan kata lain, setelah ketiga transfer ini selesai, akan tiba waktunya untuk melepas beberapa pemain guna memberi ruang bagi transfer lainnya.

Namun, Atlético tidak perlu menjual pemain saat ini, terutama dengan peningkatan modal yang diantisipasi. Sebagian besar dana tersebut akan dialokasikan untuk proyek olahraga.

Pemain asal Argentina tersebut saat ini fokus pada Piala Dunia. Setelah menyatakan bahwa hengkang dari Atlético Madrid adalah pilihan terbaik untuk mewujudkan “mimpinya”, Julián tidak lagi membahas masa depannya dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan-pertandingan Argentina.

Dan menyadari bahwa kepindahannya ke Barcelona tidak mungkin terwujud, tampaknya kembali ke Inggris adalah satu-satunya pilihan yang tersedia baginya jika ia ingin hengkang.

Dalam konteks ini, surat kabar “The Independent” melaporkan pada hari Minggu bahwa Arsenal berencana untuk melakukan upaya lain dalam merekrut Julian Alvarez, dan bahwa dengan penolakan Atlético Madrid untuk bernegosiasi dengan Barcelona atau Real Madrid, London akan menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia, serta tawaran mungkin akan segera tiba di Stadion Wanda Metropolitano.

Jumlah uang yang besar dan penyerang seperti Giokeris mungkin menjadi kunci kesepakatan ini, mengingat, seperti yang telah disebutkan, Atlético Madrid tidak ingin Julián Álvarez hengkang.