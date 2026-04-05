Setelah pernyataan kontroversialnya... Pemain profesional Al-Hilal terancam sanksi di fase penentuan

Tim Al-Hilal menghadapi potensi krisis terkait kemungkinan salah satu pemain asingnya absen dalam beberapa pertandingan mendatang, setelah terjadi serangan terhadap wasit dalam laga antara "Al-Hilal" dan Al-Taawoun yang berlangsung Sabtu lalu, dalam rangkaian pekan ke-27 Liga Roshen.

Pertandingan puncak antara Al-Hilal dan Al-Taawoun berakhir imbang 2-2, di mana terjadi banyak keputusan wasit yang kontroversial, yang memicu kemarahan pelatih asal Portugal, Ruben Neves, dengan pernyataan kerasnya setelah pertandingan.

Neves mengkritik kinerja wasit pertandingan, menegaskan bahwa timnya mengalami ketidakadilan dan berpendapat bahwa Al-Taawoun mencetak gol yang tidak sah, serta bahwa timnya berhak mendapatkan tendangan penalti.

Pernyataan Neves berpotensi membuatnya diskors, menurut laporan surat kabar "Okaz" Saudi pada Minggu malam, yang menghubungi penasihat hukum Muhammad Al-Dini untuk membahas insiden tersebut.

Mohammed Al-Dini mengatakan bahwa pernyataan terbaru yang dilontarkan Neves memerlukan intervensi Komite Disiplin dan Etika, menegaskan bahwa pemain tersebut mungkin menghadapi denda sebesar 50 ribu riyal, sesuai dengan ayat (2) Pasal (50) dalam peraturan.

Ia menambahkan: "Jika komite menilai pernyataan tersebut merupakan penghinaan langsung terhadap wasit pertandingan, maka sanksi tidak hanya berupa denda, tetapi juga dapat berupa skorsing untuk sejumlah pertandingan, serta denda finansial yang bisa mencapai 300 ribu riyal."

Jika sanksi berat dijatuhkan kepada Ruben Neves, Al-Hilal akan kehilangan jasanya pada fase krusial musim ini, terutama dengan hanya tersisa 7 putaran menjelang akhir Liga Roshen, di tengah persaingan sengit perebutan gelar dengan Al-Nassr dan Al-Ahli.

Al-Hilal saat ini berada di peringkat kedua klasemen Liga Roshen dengan 65 poin, sejajar dengan Al-Ahli di peringkat ketiga, dan tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen.