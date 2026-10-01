Kantor Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, hari Kamis ini mengeluarkan pernyataan baru untuk menjelaskan sikap pemerintah terhadap kasus Manchester City, menyusul pernyataan yang disampaikannya kemarin terkait klub tersebut dan para pemiliknya, yang memicu perdebatan tentang sejauh mana pengaruh pemerintah terhadap jalannya kasus ini.

Juru bicara "10 Downing Street" mengatakan, sebagaimana dikutip jurnalis terkemuka "BBC" Henry Zeffman: "Sebagaimana telah dijelaskan oleh Perdana Menteri, putusan awal ini serius, dan tidak boleh ada kesan bahwa ada seseorang yang berada di atas aturan."

Juru bicara itu melanjutkan: "Perdana Menteri juga menegaskan bahwa proses independen masih terus berlangsung. Sangat penting untuk membiarkannya berjalan hingga tuntas dan menghormati hasilnya. Dan jika terbukti ada pelanggaran, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus menghadapi konsekuensi yang sepadan."

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Pernyataan ini muncul setelah pernyataan Burnham yang mengatakan bahwa ia akan "sangat khawatir" jika para pemilik Manchester City asal Uni Emirat Arab memutuskan untuk menjual klub, seraya memuji investasi yang mereka berikan sejak mengakuisisi klub pada 2008.

Pada saat yang sama, Burnham menegaskan bahwa ia tidak ingin ikut campur dalam proses disipliner, seraya menyebutkan bahwa kasus ini masih dalam tahap banding.

Liga Premier Inggris baru-baru ini telah mengumumkan bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran aturan finansial, sepanjang sembilan musim antara 2009-2010 dan 2017-2018, di samping dinyatakan bersalah atas tiga dari empat pelanggaran terkait ketidakkooperatifan dalam penyelidikan.

Menurut liga, komisi menyimpulkan adanya kontrak-kontrak komersial fiktif, dalam sebuah skema untuk meningkatkan pendapatan klub secara artifisial, dan menekan biayanya hingga lebih dari 900 juta pound sterling.

Banding yang Dinanti

Namun, kasus ini belum berakhir; sebab Manchester City menyatakan menolak hasil komisi dan tetap teguh pada ketidakbersalahannya, seraya menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan dalih adanya "kesalahan mendasar" dalam hukum, prinsip, dan fakta.

Banding merupakan tahap berikutnya dalam kasus ini, karena bandingnya dapat dialihkan ke komisi baru yang beranggotakan tiga orang, sementara Manchester City tidak memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Laporan-laporan terbaru menunjukkan bahwa proses ini dapat memakan waktu beberapa bulan, sehingga sanksi yang mungkin dijatuhkan serta dampak olahraga dan hukum dari kasus ini masih terbuka untuk saat ini.

Pernyataan Burnham sebelumnya telah memicu kritik dari kalangan politik dan olahraga, terutama mengingat statusnya sebagai Wali Kota Greater Manchester sebelum menjabat sebagai kepala pemerintahan, di samping penegasannya akan pentingnya kelangsungan investasi para pemilik klub di kawasan tersebut.



