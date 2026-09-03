Barcelona menutup bursa transfer musim panas pada Selasa lalu dengan mendatangkan lima pemain. Direktur olahraga, Deco, mengetahui persis seperti apa situasi "financial fair play" setelah penambahan sejumlah amunisi ini, dengan mempertimbangkan kekosongan yang ditinggalkan oleh para pemain yang hengkang, yang juga menempati porsi penting dari beban gaji, seperti dalam kasus Lewandowski, Rashford, dan Ferran Torres.

Setelah menutup babak ini, manajemen olahraga kini berfokus pada pengamanan para pemain strategis, menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Barcelona tidak ingin masuk ke dalam negosiasi perpanjangan kontrak saat bursa transfer masih dibuka, karena seluruh upaya ketika itu terpusat pada pencarian pemain dan penataan kepergian yang diperkirakan akan terjadi.

Masa perpanjangan kontrak kini dimulai setelah bursa transfer ditutup, dan ada tiga target utama yang ingin diamankan klub: Marc Bernal, Hamza Abdelkarim, dan Xavi Espart.

Baca Juga

Pengungkapan baru: FIFA menghabiskan jutaan dolar untuk melindungi reputasi Infantino

Investigasi terperinci: Infantino menerima hadiah dari Putin, dan menggunakan FIFA untuk kepentingan pribadi

Dengan Marc Bernal, kontak sudah benar-benar dimulai. Deco bertemu dengan agen sang pemain pada Agustus lalu, tepat setelah klub merekrut Rodri.

Tujuan pertemuan itu, di satu sisi, adalah untuk menjelaskan bahwa kedatangan kapten timnas Spanyol tersebut tidak akan menghambat kemajuan Bernal, karena kepercayaan Barca kepadanya sangat besar, dan di sisi lain, untuk menyodorkan tawaran memperbaiki serta memperpanjang kontraknya.

Klub ingin memperpanjang kontrak yang telah ditandatangani hingga 2029 selama dua tahun tambahan. Klub juga akan memperbaiki syarat-syarat finansialnya mengingat penampilan istimewa yang ditunjukkan sang pemain.

Barcelona tidak ingin ada kejutan dengan Bernal, dan menyadari bahwa banyak klub siap membayar dalam jumlah besar untuk mendapatkan jasanya, baik karena kualitas teknisnya maupun usianya yang masih muda.

"Perkembangan Roket"

Ada satu perbaikan mendesak lain yang berkaitan dengan Hamza Abdelkarim. Perkembangan penyerang Mesir ini sangat pesat. Pada akhir musim lalu, Barcelona mengaktifkan opsi pembelian senilai 1,5 juta euro, setelah sang penyerang masuk skuad timnas Mesir di Piala Dunia.

Di Amerika Serikat, ia bermain dalam waktu singkat dan meninggalkan kesan yang sangat baik - menurut "Marca" - dan selama persiapan bersama Barcelona, ia menjadi pencetak gol terbanyak tim.

Jelas bahwa klausul penalti saat ini, yang mencapai 15 juta euro, telah menjadi usang di tengah perkembangan yang terus berlanjut ini. Oleh karena itu, Deco akan berupaya memperbaiki kontrak sang penyerang, dan menaikkan nilai klausul penalti menjadi 150 juta euro.

Barcelona ingin mengikat pemain Mesir itu lebih erat dengan klub, dan melihat peran yang akan ia mainkan bersama tim musim ini. Ia bersaing dengan sebagian pemain terbaik dunia, dan perekrutan Gabriel Jesus juga tidak menguntungkan baginya.

Elemen ketiga yang ingin diperpanjang kontraknya oleh Barcelona adalah Xavi Espart. Pemain akademi ini telah menjadi salah satu kejutan paling menonjol pada periode persiapan dan laga-laga awal liga, setelah mapan di posisi bek kiri.

Klub Katalan itu akan memperbaiki kontraknya sebagai penghargaan atas penampilan bagus yang ia tunjukkan, dengan tetap tidak boleh dilupakan bahwa kontraknya saat ini berakhir pada 2028. Oleh karena itu, perpanjangan kontrak tidak bisa menunggu terlalu lama.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".