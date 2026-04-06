Setelah pergantian pemain yang menegangkan... Al-Ittihad Jeddah menerima laporan medis terkait cedera Al-Nusairi

Dalam perkembangan yang menggembirakan di lingkungan klub Al-Ittihad, mulai terlihat tanda-tanda positif terkait bintang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, di tengah antisipasi besar dari para penggemar terhadap apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap penyerang Maroko Youssef El-Nassiri memastikan bahwa ia tidak mengalami cedera serius, menurut surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Al-Nusairi, yang diganti pada menit ke-90 selama pertandingan timnya melawan Al-Hazm Jumat lalu (yang berakhir dengan kemenangan Al-Ittihad 1-0 dalam putaran ke-27 Liga Roshen Saudi), hanya mengalami kelelahan otot ringan.

Al-Nusairi (28 tahun) telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Al-Ittihad sejak bergabung pada bursa transfer musim dingin dari Fenerbahçe Turki, di mana ia mencetak 4 gol dan memberikan satu assist.

Di sisi lain, pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, hari ini, Senin, akan membahas persiapan timnya menghadapi Neom, yang dijadwalkan Rabu mendatang dalam putaran ke-29 liga, selama sesi latihan utama yang akan diikuti para pemain inti, setelah tim hanya melakukan latihan pemulihan ringan pada Minggu malam.

Al-Ittihad juga bersiap menghadapi laga penting melawan Al-Wahda dari Uni Emirat Arab pada 14 April di Liga Champions Asia, di kandang mereka di Jeddah.

Tim Al-Ittihad Jeddah saat ini menempati peringkat keenam di klasemen Liga Roshen Saudi dengan raihan 45 poin.