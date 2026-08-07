Manchester City bersikeras tidak melepas gelandang asal Spanyol, Rodri, meski ketertarikan Barcelona untuk mendatangkan sang pemain tengah semakin meningkat pada bursa transfer musim panas kali ini, di saat media Inggris mulai memandang kemungkinan kepergiannya sebagai kehilangan besar bagi klub.

Rodri telah menjadi sorotan utama di bursa transfer, setelah Barcelona berubah dari sekadar pemantau menjadi pesaing langsung dalam perburuan tersebut, memanfaatkan tersendatnya negosiasi sang pemain dengan Real Madrid, yang untuk waktu yang lama menjadi kandidat paling menonjol untuk mendapatkan jasanya.

Sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", media Inggris, khususnya di kota Manchester, menilai bahwa kepergian Rodri akan menjadi pukulan telak bagi tim, mengingat ia adalah salah satu elemen terpenting dalam sistem klub dan salah satu pemain lini tengah terbaik di dunia, di samping peran sentral yang ia jalankan di dalam tim.

Syarat City untuk Menjual Rodri

Menurut surat kabar "Manchester Evening News", Manchester City tidak ingin menjual Rodri, dan tidak berpikir untuk mengizinkan kepergiannya kecuali jika kesepakatan mengenai perpanjangan kontraknya, yang berakhir pada 2027, tidak tercapai.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa Rodri masih menjadi bagian utama yang tak tergantikan dalam proyek pelatih Enzo Maresca, dan bahwa prioritas di dalam klub adalah meyakinkan sang pemain untuk bertahan dan memperbarui kontraknya.

Sebaliknya, laporan lain menyebutkan bahwa Manchester City mungkin terpaksa membuka pintu negosiasi jika Rodri bersikeras untuk pergi, dengan nilai transfer yang ditetapkan sekitar 60 juta paun sterling, atau setara hampir 70 juta euro.

Barcelona Mengubah Keseimbangan Kesepakatan

Media Inggris, di antaranya "The Guardian", "talkSPORT", dan "Sky Sports", menyoroti langkah agresif dari pihak Barcelona, dengan menilai bahwa klub Katalan itu memanfaatkan kondisi kebuntuan yang menimpa negosiasi Rodri dengan Real Madrid.

Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa direktur teknik Barcelona, Hansi Flick, dan direktur olahraga, Deco, telah melakukan kontak dengan sang pemain, dalam upaya meyakinkannya untuk bergabung dengan tim Katalan.

Menurut laporan-laporan ini, Barcelona kini menjadi pesaing serius bagi Real Madrid, setelah sebelumnya Real Madrid yang paling dekat untuk memfinalisasi kesepakatan, terutama karena Rodri berkeinginan untuk kembali ke Spanyol setelah tahun-tahunnya bersama Manchester City.

"talkSPORT" memberi judul terkait perkembangan tersebut: "Kesepakatan Rodri ke Real Madrid dalam bahaya akibat upaya pesaing yang ingin merebutnya", sebagai isyarat masuknya Barcelona secara kuat dalam jalur negosiasi.

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Manchester City Mencari Alternatif untuk Mengantisipasi Kepergian

Meski Manchester City bersikeras mempertahankan Rodri, "Manchester Evening News" mengungkapkan bahwa klub sebenarnya telah mulai mengkaji sejumlah alternatif untuk mengantisipasi kepergiannya.

Manajemen klub telah memasukkan sejumlah nama dalam daftar opsi yang mungkin, di antaranya Pau Cubarsí dan Elliot Anderson, di samping Mateo Kovačić dan Nico González, dalam rangka bersiap menghadapi perkembangan apa pun mengenai masa depan sang pemain Spanyol.

Kendati demikian, opsi utama bagi manajemen Manchester City tetaplah mempertahankan Rodri, mengingat ia adalah pemain yang sulit digantikan, sementara pintu bursa transfer tidak akan ditempuh kecuali kepergiannya menjadi kenyataan.

Media Inggris Memperingatkan Kehilangan "Sang Pria City"

Dari pihaknya, "Sky Sports" mengambil sikap yang lebih hati-hati, dengan menegaskan bahwa ketertarikan Barcelona terhadap Rodri adalah nyata, namun pada saat yang sama menekankan bahwa Manchester City masih berupaya mempertahankan sang pemain, dan bahwa keputusan akhir berada di tangan Rodri.

Jaringan tersebut menilai bahwa kehilangan Rodri akan menjadi salah satu tantangan olahraga terbesar yang mungkin dihadapi Enzo Maresca sejak ia menukangi tim, mengingat sulitnya menemukan pemain yang mampu menggantikan peran dan pengaruhnya.

Adapun lembaga penyiaran Inggris "BBC Sport", menghindari pembahasan tentang dekatnya finalisasi kesepakatan, dan mengingatkan bahwa Rodri sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk menentukan masa depannya setelah Piala Dunia berakhir.

Dalam konteks yang sama, "Sky Sports News" menegaskan bahwa Rodri mungkin merupakan pemain yang paling sulit digantikan dalam skuad Manchester City, hal yang menjelaskan mengapa klub bersikeras mempertahankannya dan tidak ingin membuka pintu bagi kepergiannya.