Setelah perdebatan soal Kimmich, kini muncul pula masalah Musiala? Para pakar memberi pernyataan tegas soal Florian Wirtz

"Kita semua sepakat di mana Flo Wirtz seharusnya bermain, di mana dia merasa paling nyaman. Di Leverkusen dia sudah menunjukkannya, di Liverpool juga, di sana dia terus menjadi lebih baik. Dan sekarang juga di tim nasional," kata mantan kapten Bayern Munchen itu dalam Doppelpass di Sport1.

Dalam kemenangan 2-0 atas Serbia, Wirtz bermain di posisi nomor 10 dalam tim asuhan pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp dan memberi dorongan krusial bagi lini serang Jerman. Dengan satu gol dan satu assist, ia melengkapi penampilan impresifnya dan dinobatkan sebagai pemain terbaik laga. Ia bisa "menentukan pertandingan, dia juga sudah menunjukkannya di Bundesliga. Tetapi jika Anda menggeser pemain ke posisi yang tidak membuat mereka nyaman, maka itu tidak akan berhasil," jelas Effenberg.

Effenberg lontarkan pertanyaan soal Wirtz: Apa yang terjadi saat Musiala kembali?

Di bawah Julian Nagelsmann, Wirtz sempat dimainkan antara lain sebagai sayap kiri di Piala Dunia di Amerika Utara, agar Jamal Musiala bisa bermain di lini tengah ofensif. Namun, saat melawan Serbia, bintang Bayern itu harus absen karena cedera. Bagi Effenberg, justru dari situlah pertanyaan menarik untuk masa depan bisa muncul: "Apa yang terjadi dengannya ketika dia kembali? Itu adalah diskusi yang jauh lebih menarik daripada soal Kimmich." Perdebatan posisi Kimmich sudah membayangi tim nasional Jerman selama bertahun-tahun. Sementara bintang Bayern itu di bawah Nagelsmann terutama dimainkan sebagai bek kanan, Klopp mengembalikannya ke lini tengah sentral.

Ahli Sport1 dan mantan pelatih Bundesliga Peter Neururer juga menyoroti peran sentral posisi tersebut dan melontarkan pujian untuk Wirtz: "Akhirnya Florian Wirtz bisa bermain di posisi yang membuatnya kuat, tempat dia berkembang, tempat dia sesekali menampilkan kelas dunia. Di sayap kiri dia terisolasi dan bergantung pada orang lain."

Getty Images

Timothy Chandler, pemain Eintracht, menilai situasinya dengan cara yang serupa. "Dia adalah pemain pembeda untuk setiap tim yang dia bela. Dia adalah pemain dengan kebebasan. Dia harus bermain di posisi nomor 10, di mana dia bisa bergerak bebas. Memang di situlah tempatnya," kata Chandler.

Di level klub bersama FC Liverpool, Wirtz memang juga kebanyakan menempati posisi nomor 10, tetapi sejauh ini ia hanya mampu memenuhi ekspektasi tinggi secara terbatas sejak kepindahannya senilai 125 juta euro pada tahun lalu. Dalam 55 pertandingan kompetitif untuk The Reds, pemain 23 tahun itu mencatatkan tujuh gol dan 11 assist - bagi banyak ahli dan penggemar, itu jelas terlalu sedikit. Bahkan pada musim ini, Wirtz masih menanti gol pertamanya untuk Liverpool.