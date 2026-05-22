Setelah Pep Guardiola, pemain asal Belanda juga hengkang dari Manchester City

Menyusul Pep Guardiola, Pepijn Lijnders juga akan hengkang dari Manchester City, demikian dilaporkan The Athletic pada Jumat. Klub papan atas Inggris itu ingin agar asisten manajer asal Belanda itu tetap bertahan, namun ia sendiri memilih untuk meninggalkan Etihad Stadium.

Menurut media tersebut, Lijnders tidak tertarik untuk bekerja di bawah Enzo Maresca, calon pengganti Guardiola. Mantan pelatih NEC ini pun memutuskan untuk mundur, meskipun ada tawaran kontrak baru berdurasi beberapa tahun.

Tangan kanan Guardiola akan duduk di bangku cadangan Manchester City untuk terakhir kalinya pada Minggu, saat tim tersebut menutup musim di kandang melawan juara Liga Europa, Aston Villa. Lijnders kemudian akan berpamitan kepada para pemain, staf, dan suporter.

Lijnders, yang tahun lalu menandatangani kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun, diperkirakan akan mencari tantangan baru di Inggris. Tampaknya tidak mungkin ia akan kembali bekerja sama dengan Guardiola, karena pelatih asal Spanyol itu ingin mengambil masa istirahat.

Lijnders, yang berusia 43 tahun, sebelumnya bekerja sebagai asisten Jürgen Klopp di Liverpool selama dua periode. Di bawah kepemimpinan pelatih asal Jerman itu dan tangan kanannya asal Belanda, The Reds berhasil meraih gelar liga, Liga Champions, Piala FA, dan Piala EFL.

Lijnders pernah memimpin NEC dan RB Salzburg secara mandiri, namun hal itu tidak membuahkan kesuksesan yang signifikan. Di klub papan atas Austria tersebut, ia dipecat setelah tujuh bulan karena hasil yang mengecewakan.

Tahun lalu, ada minat terhadap Lijnders dari Championship dan Portugal. Namun, ketika Manchester City datang, ia langsung memanfaatkan kesempatan untuk bekerja bersama Guardiola.