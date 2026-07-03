Klub Al-Nassr mengumumkan tanggal dimulainya tugas pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, bersama tim tersebut, setelah pengumuman penunjukannya secara resmi.

Klub Al-Nassr, hari ini Jumat, mengumumkan penunjukan Postecoglou sebagai manajer teknis tim, menggantikan pelatih asal Portugal Jorge Jesus, dengan kontrak berdurasi dua musim yang berakhir pada tahun 2028.

Tak lama setelah pengumuman penunjukannya, Klub Al-Nassr, melalui akun resminya di platform "X", menyatakan bahwa pelatih asal Australia tersebut akan tiba di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, besok Sabtu, untuk memulai tugasnya bersama tim.

"Al-Alamy" menjelaskan bahwa Postecoglou akan memimpin sesi latihan tim mulai hari Minggu besok, bertepatan dengan dimulainya pemusatan latihan persiapan musim baru di "Dar Al-Nassr" di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Kamp pelatihan Al-Nassr di Riyadh akan berlangsung hingga 11 Juli mendatang, sebelum tim bertolak ke kota Abha untuk menjalani tahap kedua, yang berlangsung antara tanggal 12 dan 22 bulan yang sama.

Sedangkan tahap ketiga akan berlangsung di kota Lisbon, Portugal, antara tanggal 25 Juli hingga 5 Agustus mendatang, dan akan diisi dengan beberapa pertandingan persahabatan, setelah skuad lengkap dengan bergabungnya para pemain internasional.

Al-Nassr akan bersaing memperebutkan 4 gelar pada musim depan, yaitu Liga Roshen, Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifain, Piala Super Saudi, serta Liga Champions Asia untuk tim-tim elit.