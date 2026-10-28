Setelah penundaan pertandingan Piala, keputusan baru di Spanyol akibat "bencana kereta"

Liga Spanyol dan Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan akan digelar hening cipta selama satu menit sebelum dimulainya seluruh pertandingan pekan ke-11 Liga Spanyol serta pekan ke-12 divisi dua, untuk mengenang para korban kecelakaan tragis tabrakan dua kereta api di provinsi Toledo.

Seperti yang diungkapkan surat kabar "Marca", kedua institusi menegaskan kesepakatan mereka atas langkah ini, sembari menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan kerabat para korban, serta menyatakan solidaritas kepada semua pihak yang terdampak kecelakaan tersebut.

Penundaan pertandingan Copa del Rey

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Spanyol telah mengumumkan penundaan 24 pertandingan yang dijadwalkan dalam babak pertama turnamen Copa del Rey, yang semestinya digelar pada Rabu, akibat kecelakaan tersebut.

Tabrakan itu terjadi pada Rabu pagi di jalur kereta api yang menghubungkan Madrid dan Andalusia, di provinsi Toledo, setelah sebuah kereta milik perusahaan "Iryo" menabrak kereta cepat jenis "AVE".

Menurut data terbaru yang disampaikan laporan tersebut, kecelakaan itu mengakibatkan 68 orang meninggal dunia, di tengah suasana duka dan solidaritas bagi keluarga para korban dan korban luka.