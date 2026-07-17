Pertanyaan-pertanyaan semakin bermunculan menjelang final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, yang dijadwalkan berlangsung Minggu depan di Stadion "MetLife" di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, setelah kualitas udara di Kota New York memburuk akibat asap dari kebakaran hutan yang melanda Kanada, yang memicu kekhawatiran mengenai kemungkinan penundaan pertandingan.

Meskipun kabut tebal menyelimuti langit kota selama beberapa jam terakhir, semua indikasi saat ini menegaskan bahwa pertandingan akan tetap digelar sesuai jadwal, tanpa adanya langkah resmi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk mengubah tanggal tersebut.

Awan asap menyelimuti New York

Sejak Kamis, awan asap yang berasal dari Kanada menyelimuti langit New York, sehingga memaksa pihak berwenang setempat untuk mengumumkan status siaga akibat menurunnya kualitas udara.

Menurut situs AirNow milik pemerintah AS, kualitas udara di kota tersebut mencapai level 184, yang termasuk dalam kategori “tidak sehat”, artinya sebagian masyarakat berisiko mengalami komplikasi kesehatan, sementara risiko tersebut lebih besar bagi kelompok yang lebih rentan.

Kekhawatiran di Spanyol dan Argentina

Situasi ini memicu kekhawatiran di media Spanyol dan Argentina, yang terus memantau perkembangan kondisi lingkungan menjelang final yang dinantikan.

Dua surat kabar Spanyol, AS dan Sport, menyoroti kemungkinan dampak kualitas udara terhadap pertandingan, sementara media Argentina seperti TyC Sports mengutip kasus-kasus sebelumnya di mana acara olahraga di Amerika Serikat dibatalkan atau ditunda akibat asap tebal dari kebakaran di Kanada.

Salah satu kasus yang paling menonjol adalah keputusan hari ini untuk menunda penampilan perdana penyerang Polandia Robert Lewandowski bersama klub Chicago Fire melawan Vancouver Whitecaps di Liga Amerika, setelah pihak berwenang menilai bahwa kualitas udara tidak memungkinkan pertandingan tersebut digelar.

Dave Baldwin, CEO Chicago Fire, mengatakan dalam pernyataan resmi: “Kami merasa kecewa, terutama mengingat antusiasme yang besar seputar pertandingan pertama tim ini setelah jeda terkait Piala Dunia, dan kami sangat menantikan kehadiran lebih dari 40 ribu penggemar.”

Apakah polusi udara membahayakan para pemain?

Meskipun kualitas udara saat ini tidak ideal, para ahli tidak memperkirakan adanya dampak langsung terhadap para pemain kedua tim, mengingat mereka adalah atlet profesional yang memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang prima.

Standar lingkungan Amerika Serikat menunjukkan bahwa dampak kesehatan menjadi lebih luas ketika indeks kualitas udara melampaui angka 200, sementara risikonya meningkat secara signifikan jika melebihi 300.

Tidak ada pemain Spanyol maupun Argentina yang termasuk dalam kelompok yang paling rentan terhadap komplikasi, sehingga hingga saat ini belum ada rekomendasi untuk mengurangi aktivitas mereka atau membatalkan sesi latihan.

Tanda-tanda positif menjelang final

Meskipun kualitas udara masih dikategorikan sebagai “tidak sehat”, otoritas lingkungan di Negara Bagian New York menegaskan bahwa kondisi mulai membaik secara bertahap dibandingkan dengan kondisi pada hari Kamis.

Departemen Perlindungan Lingkungan Negara Bagian New York menjelaskan bahwa perubahan kondisi cuaca yang diperkirakan dalam beberapa jam ke depan akan membantu mengurangi kepadatan asap dan meningkatkan kualitas udara menjelang pertandingan final.

Departemen tersebut menegaskan, melalui pernyataan resmi, bahwa konsentrasi asap diperkirakan akan berkurang secara bertahap seiring pergerakan massa udara, yang meningkatkan peluang penyelenggaraan pertandingan dalam kondisi yang lebih baik.

Apakah FIFA mempertimbangkan penundaan?

Sampai saat ini, tidak ada indikasi bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sedang mempertimbangkan penundaan final.

Ide untuk memindahkan atau menunda pertandingan tampaknya sangat sulit, tidak hanya karena perbaikan kondisi cuaca yang diperkirakan, tetapi juga karena nilai olahraga dan komersial yang sangat besar dari acara tersebut, yang diperkirakan akan memecahkan rekor harga tiket, setelah harga beberapa kursi di pasar sekunder melampaui dua juta dolar.

Surat kabar Inggris The Sun juga melaporkan bahwa tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa FIFA sedang mempertimbangkan opsi penundaan saat ini.

Kedua tim diperkirakan akan menjalani sesi latihan terakhir mereka di New York pada hari Jumat, yang akan memberi kesempatan kepada staf pelatih untuk mengevaluasi sejauh mana cuaca memengaruhi para pemain, di tengah prediksi bahwa final akan digelar sesuai jadwal tanpa perubahan apa pun.