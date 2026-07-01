Setelah penundaan... FIFA mengumumkan keputusan luar biasa terkait pertandingan Meksiko melawan Ekuador

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan keputusan luar biasa terkait pertandingan antara Meksiko dan Ekuador pada Rabu pagi ini di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Pertandingan ditunda selama satu jam akibat cuaca buruk dan badai petir, sehingga akan dimulai pada pukul 05.00 pagi waktu Makkah, bukan pada jadwal semula (pukul 04.00 pagi).

Menurut laporan jaringan RMC Prancis, FIFA mengumumkan bahwa setelah penundaan dimulainya pertandingan, tidak akan ada jeda minum air selama pertandingan berlangsung.

Ini merupakan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 yang tidak memiliki jeda pendinginan, yang sebelumnya diterapkan pada semua pertandingan turnamen hingga saat ini, mengingat suhu yang tinggi di beberapa kota di Amerika.

Faktor yang mendukung FIFA dalam mengambil keputusan ini adalah suhu yang relatif rendah di Kota Meksiko, Meksiko, yang menjadi tuan rumah pertandingan tersebut.

FIFA sebelumnya mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa “karena kondisi cuaca yang buruk di Kota Meksiko, termasuk risiko terjadinya sambaran petir di sekitar stadion, diputuskan untuk menunda dimulainya pertandingan antara Meksiko dan Ekuador dalam babak 32 besar Piala Dunia.”

FIFA menegaskan bahwa mereka akan mematuhi protokol keselamatan yang disetujui oleh otoritas setempat, dan pertandingan akan dimulai segera setelah dipastikan bahwa kondisi sudah aman.

FIFA juga menekankan bahwa keselamatan dan keamanan semua yang hadir merupakan prioritas utama, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para penonton atas pengertian dan kerja samanya.

Perlu dicatat bahwa pemenang pertandingan Meksiko melawan Ekuador akan menghadapi pemenang pertandingan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo di babak 16 besar, yang akan digelar malam ini.