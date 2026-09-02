Setelah pensiun dari timnas, Federasi Sepak Bola Argentina hormati Messi dengan keputusan luar biasa

Federasi Sepak Bola Argentina mengambil keputusan resmi untuk menghormati sang legenda, Lionel Messi, bintang Inter Miami, setelah keputusannya untuk pensiun dari sepak bola internasional.

Lionel Messi, bintang Inter Miami, mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional bersama timnas Argentina pada Senin lalu.

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Messi menulis dalam sebuah pernyataan resmi yang ia unggah di akunnya di jejaring "Instagram": "Setelah berlalunya semua waktu ini sejak pertandingan final, dan setelah pemikiran yang panjang, saya ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah memutuskan untuk pensiun dari bermain bersama timnas".

Di sisi lain, jaringan "ESPN" mengungkap, hari Rabu ini, bahwa Federasi Argentina mengambil keputusan resmi untuk menghormati Messi.

Mereka menyatakan: "Federasi Sepak Bola Argentina memutuskan untuk menghentikan seluruh pertandingan di berbagai kompetisinya baik putra maupun putri pada pekan mendatang di menit kesepuluh (nomor kaosnya), dan berdiri memberikan tepuk tangan selama satu menit untuk menghormati perjalanan Lionel Messi bersama timnas Argentina".

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Messi meninggalkan timnas Argentina sebagai salah satu legenda sepak bola paling menonjol, setelah menjalani 207 pertandingan internasional yang di dalamnya ia mencetak 125 gol, dan meraih beberapa gelar, yang paling menonjol adalah Piala Dunia 2022.







