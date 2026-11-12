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Federasi Sepak Bola Portugal memutuskan untuk menghormati legenda mereka, Cristiano Ronaldo, setelah ia pensiun dari sepak bola di level internasional, yaitu melalui kamar bernomor 201.

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Cristiano Ronaldo mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola di level internasional pekan lalu, setelah 23 tahun bersama timnas Portugal, yang selama kurun itu ia raih serangkaian pencapaian besar, baik secara individu maupun kolektif.

Ronaldo mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah menjalani 234 pertandingan, mencetak 146 gol di antaranya, dan meraih tiga gelar bersama timnas negaranya. Yang paling menonjol adalah gelar Piala Eropa "Euro 2016", di samping dua gelar UEFA Nations League pada 2019 dan 2025.

Gelar-gelar tersebut merupakan yang pertama diraih timnas Portugal sepanjang sejarah panjangnya, karena mereka tidak pernah memenangi satu pun turnamen resmi yang diikutinya sebelum era Cristiano Ronaldo.

Ricardo Quaresma, juru bicara resmi Federasi Sepak Bola Portugal, mengungkapkan telah disiapkan sejumlah hal untuk menghormati Cristiano Ronaldo, setelah perjalanan gemilang yang dilaluinya bersama "Brasil Eropa".

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Quaresma mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "Al-Maidan" Saudi: "Kami memutuskan untuk menutup kamar khusus milik Cristiano Ronaldo, yaitu nomor 201 di pemusatan latihan timnas Portugal".

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Ia menambahkan: "Akan ada banyak kejutan dari Federasi Portugal sebagai bentuk penghargaan kepada pemain tersebut, tetapi saya tidak bisa mengungkapkannya saat ini".

Ronaldo mengakhiri perjalanan kariernya dengan seragam timnas negaranya setelah sebuah krisis yang menyita perhatian kalangan olahraga selama jeda internasional lalu, dan memunculkan pertanyaan seputar hubungannya dengan sang pelatih, Jorge Jesus.

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Ketegangan menyelimuti timnas Portugal, setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim di Denmark tanpa izin.

Ronaldo memang telah menuntaskan hukuman larangan bermain selama 30 hari, dan juga membayar denda sebesar 255 euro, setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas.

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Sebelumnya, bintang Portugal itu telah menyatakan kesiapannya menerima hukuman apa pun atas perbuatannya, dan hal itu memang terjadi. Namun krisis tidak berhenti pada sisi disipliner saja, karena hubungan antara dirinya dan Jesus tidak berhasil melewati perselisihan yang terjadi di antara keduanya.

Ronaldo merasa dikhianati akibat pernyataan penjelasan yang disampaikan sang pelatih Portugal itu, dengan menganggap pernyataan tersebut tidak menghormati kesepakatan tegas yang dicapai kedua pihak dalam pertemuan sebelumnya, yang mendorongnya untuk menjelaskan sikapnya dalam sebuah pesan bernada tajam.

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Kondisi ketegangan antara kedua pihak terus berlanjut, di tengah keraguan seputar kehadiran Ronaldo dalam skuad Portugal mendatang, yang bersiap menghadapi Denmark pada 14 November dan Wales pada 17 bulan yang sama, dalam dua laga terakhir fase grup UEFA Nations League.

Meski nama Ronaldo tercantum dalam skuad awal timnas sebagai persiapan menghadapi kedua pertandingan tersebut, keputusan pensiun itu mengakhiri secara final segala spekulasi mengenai kembalinya, sehingga pemilik seragam nomor 7 itu absen dari timnas negaranya untuk sisa perjalanan kariernya di sepak bola.

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Federasi Sepak Bola Portugal, yang diwakili oleh presidennya, Pedro Proença, sebelumnya telah berupaya turun tangan untuk meredam krisis dan mengembalikan Ronaldo ke dalam skuad timnas, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mengembalikan keadaan seperti semula.