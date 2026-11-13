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Bek asal Jerman Antonio Rudiger bersiap mengucapkan selamat tinggal secara resmi kepada suporter timnas negaranya, setelah Federasi Sepakbola Jerman memutuskan untuk memberinya penghormatan di kota kelahirannya, Berlin, menjelang pertandingan melawan Belanda yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 16 November, dalam ajang UEFA Nations League.

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Federasi Jerman mengumumkan penyelenggaraan prosesi perpisahan khusus bagi bek berusia 33 tahun tersebut, sebagai bentuk penghargaan atas perjalanan internasionalnya yang membentang selama 12 tahun, di mana ia memainkan 86 pertandingan bersama tim nasional utama dan mencetak 3 gol, menjadikan penampilan terakhirnya bersama Die Mannschaft terjadi saat ia tampil di Piala Dunia 2026.

Jürgen Klopp, pelatih kepala tim nasional Jerman, sebelumnya telah mengungkapkan adanya penyelenggaraan prosesi untuk menghormati salah satu pemain yang telah memberikan banyak hal bagi tim nasional, dalam konferensi pers khusus pengumuman daftar tim pada 5 November ini, sebelum identitas pemain itu dipastikan melalui laporan-laporan media Jerman, yang mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah Rüdiger.

Klopp mengatakan bahwa seorang pemain internasional yang layak dihargai akan mendapatkan perpisahan yang pantas dan kata-kata terima kasih, merujuk kepada bek yang mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada 1 September lalu.

Keputusan Rüdiger datang setelah melalui periode perenungan, menyusul berakhirnya keikutsertaan Jerman di Piala Dunia 2026, di mana ia mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri perjalanan internasionalnya dan memberikan kesempatan bagi generasi baru, sembari fokus sepenuhnya pada perjalanannya bersama Real Madrid.

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Bek Jerman itu mengatakan dalam pernyataan pensiunnya: "Setelah mengambil waktu untuk berpikir, saya merasa sudah tiba saatnya untuk mengakhiri perjalanan saya bersama tim nasional dan memberikan kesempatan bagi generasi muda".

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Ia menambahkan bahwa membela Jerman merupakan babak yang luar biasa dalam hidupnya, meski ia tidak mampu meraih gelar besar di turnamen-turnamen terakhir, dan meski periode terakhir diwarnai kekalahan-kekalahan yang menyakitkan, seraya menegaskan bahwa pengalamannya bersama tim nasional akan tetap menjadi bagian penting dari perjalanan sepak bolanya.

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Perjalanan Rüdiger bersama tim nasional Jerman dimulai pada 13 Mei 2014, ketika ia tampil untuk pertama kalinya melawan Polandia dalam pertandingan persahabatan yang berakhir imbang tanpa gol, di bawah asuhan pelatih Joachim Löw.

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Ia pun dengan cepat menjadi salah satu elemen penting di lini belakang tim nasional, dan tampil di tiga edisi Piala Dunia, pada tahun 2018, 2022, dan 2026, di samping dua edisi Piala Eropa.

Pencapaian internasionalnya yang paling menonjol adalah gelar Piala Konfederasi tahun 2017 di Rusia, setelah ia berkontribusi dalam kemenangan Jerman di turnamen tersebut di bawah asuhan Joachim Löw, pada edisi yang menyaksikan tim nasional mengandalkan sejumlah pemain muda dan pemain cadangan, sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia 2018.

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Meski menjalani perjalanan panjang bersama tim nasional, Rüdiger tidak mampu meraih gelar Piala Dunia maupun Piala Eropa.

Jerman mengalami tersingkir lebih dini di dua edisi Piala Dunia 2018 dan 2022, sebelum keikutsertaan internasional terakhirnya berakhir dengan tersingkir dari babak 32 besar di Piala Dunia 2026, menyusul kekalahan dari Paraguay lewat adu penalti dengan skor 4-3, setelah bermain imbang di waktu normal.

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Menurut statistik Federasi Sepak Bola Jerman, Rüdiger menjalani 86 pertandingan internasional, dengan meraih 44 kemenangan dan 21 hasil imbang berbanding 21 kekalahan, serta mencetak tiga gol, sehingga ia menempati peringkat kedua puluh satu dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak bersama tim nasional Jerman, seimbang dengan Oliver Kahn dan Andreas Brehme.