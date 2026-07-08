Setelah pensiun dari tim nasional... Neymar mempertimbangkan keputusan yang mengejutkan bagi para penggemarnya

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap bahwa pemain Brasil Neymar sedang mempertimbangkan keputusan penting terkait masa depannya setelah Brasil tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia.

Seiring tersingkirnya Brasil dari babak 16 besar Piala Dunia oleh Norwegia, Neymar mengakhiri karier internasionalnya pada usia 33 tahun, setelah mencatatkan 130 penampilan internasional dan 80 gol bersama Seleção.

Akhir yang lebih awal ini menjadi titik balik dalam karier sang pemain, yang telah menjadi pemain internasional sejak tahun 2010, di mana ia mungkin akan berhenti bermain sepak bola selamanya.

Menurut situs "UOL", pemain Santos ini sedang mempertimbangkan masa depan karier sepak bolanya, di mana ia sedang mempertimbangkan untuk pensiun saat ini, atau setelah kontraknya dengan Santos berakhir pada Desember mendatang.

Orang-orang terdekatnya, dalam wawancara dengan media Brasil, mengonfirmasi kemungkinan ini, di mana sang pemain merasa lelah dan tertekan oleh pemberitaan media serta kurangnya apresiasi atas usahanya setelah mewakili Brasil selama 16 tahun terakhir.

Neymar akan mengambil keputusannya dalam beberapa hari ke depan, karena tanggal kembalinya ke sesi latihan bersama Santos belum ditentukan.

Ada opsi ketiga, namun tampaknya kurang mungkin: pindah ke klub yang tidak terlalu menekan.