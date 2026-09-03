Di semua level kompetisi dan disiplin di negara tersebut, mulai dari liga pria dan wanita, futsal hingga sepak bola pantai, pertandingan pada matchday berikutnya akan dihentikan tepat setelah sepuluh menit babak pertama berjalan.

Seperti ditetapkan federasi Argentina dalam pernyataan resmi, jalannya pertandingan akan dihentikan untuk berterima kasih kepada superstar asal Rosario itu dengan satu menit tepuk tangan atas jasa-jasanya dengan seragam biru-putih Albiceleste.

Gambaran awal dari langkah ini sudah terlihat di ajang piala Argentina: Dalam pertemuan antara Boca Juniors dan Velez Sarsfield di Stadion Mario Alberto Kempes, seluruh yang hadir ikut ambil bagian dalam penghormatan untuk penyerang Inter Miami tersebut.

Selain tepuk tangan simbolis itu, keputusan dewan AFA mewajibkan semua stadion dengan teknologi video yang memadai untuk menayangkan video resmi federasi tentang perpisahan Messi sebelum kick-off. Selain itu, para suporter di tribun juga diharapkan mengiringi aksi tersebut dengan bendera, nyanyian, dan sorak sorai.

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Berapa banyak gol yang dicetak Lionel Messi untuk tim nasional Argentina?

Pemilihan momen pada menit ke-10 itu menjadi referensi terhadap nomor punggung penyerang berusia 39 tahun tersebut. Messi membentuk tim nasional selama bertahun-tahun dan meninggalkan catatan bersejarah: Dengan 207 penampilan dan 125 gol, ia memimpin statistik sepanjang masa baik dalam jumlah pertandingan maupun gol sebagai pemegang rekor.

Keputusan federasi itu didahului oleh pernyataan perpisahan sang kapten. Pada Senin lalu, sang penyerang mengakhiri kariernya di tim nasional lewat sebuah surat yang dipublikasikan di kanal Instagram-nya.

Di dalamnya, ia menjelaskan alasan di balik keputusannya dan berterima kasih kepada para penggemar di dalam negeri atas dukungan selama bertahun-tahun. Sementara di lingkungan federasi ada harapan untuk menggelar laga perpisahan di tanah air, AFA lewat ketentuan terbaru ini sudah memberikan tanda pertama penghargaan atas pencapaian seumur hidup sang superstar di bidang olahraga.