Bek Mesir Ahmed Hegazi semakin dekat dengan langkah baru di Liga Roshn Arab Saudi, setelah gantung sepatu secara resmi.

Ahmed Hegazi mengumumkan pada Sabtu hari ini bahwa dirinya pensiun dari sepak bola secara resmi di usia 35 tahun, setelah meninggalkan tim Neom pada akhir musim lalu.

Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa manajemen klub Neom berencana memanfaatkan pengalaman Ahmed Hegazi di luar lapangan hijau, dengan memberinya posisi dalam jajaran staf administrasi klub pada musim mendatang.

Surat kabar itu tidak mengungkap secara pasti jenis posisi tersebut, namun menegaskan bahwa klub Neom akan mengumumkannya dalam beberapa hari mendatang, sebagai bagian dari proses restrukturisasi yang tengah dilakukan klub Arab Saudi itu saat ini, baik di sisi administratif maupun teknis.

Hegazi mengakhiri kariernya sebagai pemain bersama klub Neom, tempat ia bergabung pada musim panas 2024, dan berkontribusi dalam keberhasilan tim meraih Liga Yelo Divisi Satu, promosi ke Liga Roshn, serta tampil bersama tim di kompetisi tersebut sepanjang musim lalu, sebelum meninggalkannya setelah musim berakhir.

Namun, perjalanan paling menonjol bek Mesir ini adalah bersama klub Al Ittihad, tempat ia bergabung pada musim panas 2020, dan membawanya menjuarai Liga Arab Saudi 2023 setelah puasa gelar selama 14 tahun, serta Piala Super, sebelum ia hijrah ke Neom pada 2024.

Secara keseluruhan, Hegazi menorehkan karier yang istimewa, di mana ia membela klub-klub Mesir Ismaily dan Al Ahly, klub Italia Fiorentina dan Perugia, klub Inggris West Bromwich, di samping Al Ittihad dan Neom di Liga Arab Saudi.