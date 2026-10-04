Setelah penolakan Rooney, Scholes soal pencabutan gelar City: Saya rakus dan menginginkan medali saya

Legenda Manchester United, Paul Scholes, menuai kehebohan luas setelah berbeda pendapat dengan mantan rekan setimnya, Wayne Rooney, dalam perdebatan soal pemberian gelar Liga Inggris musim 2011-2012 kepada Manchester United, seandainya gelar tersebut dicabut dari Manchester City.

Sebelumnya, Rooney mengatakan dalam podcast "Stick to United" bahwa ia tidak akan merasa nyaman menerima medali juara liga musim 2011-2012, meskipun United kehilangan gelar tersebut ke tangan City akibat selisih gol pada hari penentuan.

Rooney berkata: "Saya tidak akan merasa nyaman menerima medali lain. Saya rasa kami tidak pantas mendapatkannya, kami tidak melakukan hal yang cukup pada musim itu untuk memenangi liga."

Forum Kooora





Ia menambahkan: "Hal itu bisa saja terjadi, dan mereka mungkin akan mencabut gelar-gelar itu, tetapi saya tidak menginginkan medali ini, karena saya rasa kami sebagai tim tidak pantas mendapatkannya pada musim itu, sebab kami tidak mengakhiri musim di posisi pertama."

Namun Scholes, yang bersama Rooney meraih 5 gelar Liga Inggris bersama United, menanggapi dengan tegas melalui Instagram Story sebagaimana diberitakan surat kabar Daily Mail: "Saya terus mendengar mantan rekan-rekan setim saya mengatakan mereka ingin gelar-gelar itu dicabut dari mereka, tetapi mereka tidak menginginkan medalinya... persetan dengan itu, saya rakus, saya mau medali saya."

Scholes memiliki 11 medali juara Liga Inggris di lemarinya, yang menjadikannya salah satu pemain dengan torehan gelar terbanyak dalam sejarah United.

Perdebatan ini muncul setelah dikeluarkannya putusan komisi independen yang menyatakan Manchester City bersalah melanggar aturan finansial selama sembilan tahun (2009-2018), yang dapat berujung pada pencabutan 9 gelar yang diraih klub itu sepanjang periode tersebut.

Sebelumnya, Rio Ferdinand dan David de Gea telah menyatakan dukungan mereka terhadap gagasan pemberian gelar 2012 kepada United juga.