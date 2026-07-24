Federasi Sepak Bola Italia memutuskan untuk memilih Andrea Pirlo sebagai direktur teknik baru bagi Azzurri, menyusul penolakan dari Carlo Ancelotti, yang terikat kontrak dengan timnas Brasil hingga tahun 2030, serta Pep Guardiola, pilihan pertama federasi, untuk mengemban tugas tersebut.

Menurut yang dilaporkan oleh surat kabar "La Repubblica", permintaan maaf Guardiola memungkinkan penyelesaian berkas ini secara cepat, di mana Federasi Italia mencapai kesepakatan final dengan Pirlo yang berlaku selama empat tahun. Berdasarkan kesepakatan tersebut, ia memperoleh sekitar 1,5 juta euro per tahun, ditambah paket insentif dan bonus, untuk melanjutkan jabatannya hingga Piala Dunia 2030.

Pirlo memiliki sejarah yang kaya bersama kostum timnas; ia telah menjalani 116 pertandingan internasional dan mencetak 13 gol antara tahun 2002 dan 2015. Ia menjadi salah satu pilar utama dalam meraih gelar Piala Dunia keempat dan terakhir bagi Italia pada tahun 2006 di Jerman setelah mengalahkan Prancis lewat adu penalti, di samping melaju ke final Euro 2012, dan meraih peringkat ketiga di Piala Konfederasi 2013.

Langkah ini diambil untuk mengangkat sepak bola Italia dari krisis mendalamnya; sebab, dengan pengecualian meraih gelar Piala Eropa pada tahun 2021, Italia mengalami keterpurukan beruntun yang memuncak pada Maret lalu setelah kekalahan lewat adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina pada babak play-off kualifikasi Piala Dunia, yang menyebabkan absennya "Azzurri" dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun sejak tahun 2014, dan mendorong pelatih Gennaro Gattuso untuk mengajukan pengunduran dirinya.

Pirlo, yang saat ini menangani kepelatihan klub "FC United" Uni Emirat Arab, mengemban tanggung jawab berat untuk mengembalikan Italia, pemilik empat gelar Piala Dunia, ke posisi alaminya di antara para raksasa sepak bola, di mana secara global hanya Brasil yang mengungguli mereka dengan raihan lima gelar.

Penunjukan ini mendapat dukungan penuh dari legenda pertahanan Paolo Maldini, direktur teknik baru Federasi Italia, yang menjalin hubungan persahabatan erat dengan Pirlo sejak mereka menjadi rekan setim di skuad Milan selama delapan musim (2001-2009), di mana keduanya meraih sejumlah gelar, yang paling menonjol adalah gelar Liga Champions dan Serie A. Maldini sebelumnya berambisi untuk merekrut jasa Pirlo guna melatih Milan, sebelum ia meninggalkan jabatan administratifnya di klub tersebut pada Juni 2023.

Duet ini kembali bertemu dalam misi kebangsaan yang berat, terlebih dengan rekam jejak kepelatihan Pirlo yang terbatas; ia sebelumnya pernah melatih Juventus dan meraih gelar Coppa Italia serta Piala Super Italia selama musim (2020-2021), sebelum menjalani pengalaman bersama Fatih Karagümrük Turki, dan Sampdoria Italia, kemudian United Uni Emirat Arab yang akan segera ia tinggalkan untuk memimpin timnas senior.