Setelah pengusiran Embolo... Apa itu aturan “kesalahan identifikasi” dan mengapa hal itu memicu kontroversi?

Pengusiran penyerang Swiss, Breel Embolo, dalam pertandingan melawan Argentina (1-3) pada Minggu dini hari tadi, di perempat final Piala Dunia 2026, memicu kontroversi besar, setelah wasit asal Portugal, João Pinheiro, membatalkan kartu kuning yang semula ditunjukkan kepada pemain Argentina Leandro Paredes, dan malah memberikannya kepada Embolo setelah meninjau rekaman video (VAR).

Ulangan tayangan menunjukkan bahwa Paredes tidak melakukan pelanggaran, sementara Embolo sengaja melakukan simulasi untuk mendapatkan tendangan bebas, yang mengakibatkan ia menerima kartu kuning lalu kartu merah, karena ia telah menerima peringatan sebelumnya.

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Apa itu aturan “Kesalahan Identifikasi”?

Aturan “Kesalahan Identifikasi” (Mistaken Identity) merupakan salah satu situasi di mana Wasit Video Asisten (VAR) diizinkan untuk campur tangan guna mengoreksi keputusan wasit.

Aturan ini menyatakan bahwa jika wasit mengeluarkan kartu kuning atau merah kepada pemain yang salah — baik dari tim yang sama maupun tim lawan — VAR berhak meninjau dan mengoreksi identitas pemain yang dikenai sanksi, jika terbukti bahwa pemain lainlah yang melakukan pelanggaran tersebut.

Peraturan Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB) menetapkan bahwa peninjauan terbatas pada identitas pemain, dan tidak mencakup sifat pelanggaran itu sendiri, kecuali jika insiden tersebut memang termasuk dalam kasus-kasus yang dapat ditinjau, seperti gol, tendangan penalti, atau kartu merah langsung.

Kapan aturan ini disahkan?

Aturan ini pertama kali muncul seiring dengan dimasukkannya teknologi video secara resmi ke dalam peraturan permainan pada tahun 2018, dan pada awalnya digunakan terutama untuk memperbaiki kesalahan identifikasi pemain di dalam tim yang sama.

Namun, pada 28 Februari 2026, Dewan Sepak Bola Internasional (IFAB) memperluas cakupannya, sehingga juga mencakup situasi di mana pemain dari tim lawan secara keliru diberi peringatan, dan perubahan tersebut mulai berlaku pada Piala Dunia saat ini.

Mengapa hal ini memicu kontroversi?

Meskipun teks peraturan tersebut hanya membahas koreksi identitas pemain, FIFA mengadopsi interpretasi yang lebih luas, dengan pertimbangan bahwa pemberian kartu kepada pemain yang salah memungkinkan peninjauan menyeluruh atas situasi tersebut, termasuk mengungkap kasus-kasus kecurangan.

Para pengkritik berpendapat bahwa interpretasi ini melampaui teks asli peraturan tersebut, sementara FIFA menganggap hal ini mewujudkan keadilan dan mencegah pemain yang salah dikenai sanksi.

Dua penerapan pertama di Piala Dunia

Penerapan pertama aturan dalam bentuk yang diperluas ini terjadi pada pertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay, ketika kartu kuning yang diberikan kepada pemain AS Tim Ream dibatalkan dan dialihkan kepada pemain Paraguay Miguel Almirón setelah terbukti melakukan kecurangan terhadap wasit, sebelum kasus kedua terjadi pagi ini, dalam pertandingan antara Argentina dan Swiss.

Kedua insiden tersebut memiliki kesamaan, yaitu wasit awalnya memberikan peringatan kepada pemain yang salah, kemudian menggunakan VAR dengan menerapkan aturan “kesalahan identifikasi” untuk mengalihkan kartu kepada pemain yang melakukan penipuan. Penerapan ini dikonfirmasi keabsahannya oleh FIFA, meskipun masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejumlah pakar wasit.



