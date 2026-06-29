Setelah pengunduran diri Al-Meshal... Syarat-syarat pencalonan sebagai presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi

Federasi Sepak Bola Arab Saudi (PSSA) hari ini, Senin, mengumumkan syarat dan ketentuan terkait pencalonan untuk jabatan ketua dewan direksi federasi tersebut, menyusul pengumuman pengunduran diri Yasser Al-Misehal dari jabatannya setelah kegagalan di Piala Dunia 2026.

Al-Meshal telah mengajukan pengunduran dirinya setelah tim nasional Saudi tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Dunia, sehingga membuka peluang bagi pemilihan dewan direksi baru yang akan memimpin sepak bola Saudi pada fase mendatang, yang akan diwarnai oleh sejumlah ajang penting, terutama Piala Teluk 2026 dan Piala Asia 2027.

Federasi Sepak Bola Arab Saudi menjelaskan bahwa pencalonan untuk jabatan ketua dewan direksi tunduk pada sejumlah syarat, terutama calon harus memiliki pengalaman kepemimpinan di bidang sepak bola, baik di tingkat lokal maupun internasional, selama minimal dua tahun dalam lima tahun terakhir.

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Selain itu, federasi mensyaratkan agar calon memiliki kewarganegaraan Saudi dan bertempat tinggal di dalam Kerajaan, serta memiliki gelar sarjana, di samping menguasai bahasa Inggris, sesuai dengan sifat pekerjaan administratif dan komunikasi dengan federasi-federasi kontinental dan internasional.

Federasi juga menegaskan bahwa catatan sipil calon harus bebas dari riwayat pelanggaran moral yang merusak kehormatan, kejujuran, atau integritas, serta tidak pernah sebelumnya dikenai sanksi penghapusan nama, pencabutan keanggotaan, atau pemecatan dari klub, federasi, badan olahraga, atau lembaga lain mana pun.

Federasi tersebut juga menyebutkan bahwa usia calon harus minimal 28 tahun dan tidak melebihi 70 tahun, sesuai dengan peraturan yang mengatur proses pencalonan dan pemilihan.

Diharapkan Federasi Sepak Bola Saudi akan mengumumkan jadwal pembukaan pendaftaran calon dan pelaksanaan pemilihan dalam waktu dekat, sebagai langkah awal untuk memilih dewan direksi baru yang akan memimpin sepak bola Saudi pada periode mendatang, setelah berakhirnya era Yasser Al-Misehal yang berlangsung selama tujuh tahun.