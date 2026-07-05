Setelah pengibaran bendera Palestina... FIFA mengumumkan sikapnya terkait "hukuman" bagi Hossam Hassan

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengambil sikap terkait insiden yang dilakukan Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, yang mengibarkan bendera Palestina setelah kemenangan “Al-Fara’ana” atas Australia dan lolosnya tim tersebut ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sebuah momen yang menuai reaksi luas di media sosial.

Hossam Hassan muncul setelah pertandingan usai sambil membawa bendera Palestina di lapangan, sementara para penonton meneriakkan yel-yel dukungan untuk Palestina. Dalam pernyataannya setelah pertandingan, ia menegaskan bahwa ia mempersembahkan kemenangan tersebut kepada rakyat Mesir dan Palestina, dengan mengatakan: “Hati dan jiwaku bersama mereka.”

FIFA menegaskan, dalam pernyataan yang ditujukan kepada Associated Press, bahwa tidak ada indikasi akan diambilnya tindakan disiplin terhadap pelatih timnas Mesir terkait insiden tersebut.

FIFA menjelaskan bahwa pengibaran bendera Palestina diperbolehkan selama kompetisi Piala Dunia, dengan mencatat bahwa peraturan turnamen mengizinkan pengibaran bendera semua federasi nasional anggota FIFA, selama hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan stadion dan kode etik FIFA.

Dalam pernyataan FIFA disebutkan: “Pengibaran bendera dari seluruh 211 federasi nasional anggota diperbolehkan selama turnamen FIFA, dan para pendukung dipersilakan untuk mengibarkannya sesuai dengan peraturan stadion dan kode etik FIFA.”

Federasi Sepak Bola Palestina merupakan salah satu anggota FIFA, sehingga bendera Palestina termasuk di antara bendera-bendera yang diizinkan dikibarkan dalam kompetisi FIFA sesuai dengan peraturan yang mengatur turnamen tersebut.

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