Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Chelsea FC v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Setelah pengalaman bersama Milan dan Chelsea, Nkunku tolak godaan dan kembali ke Leipzig

C. Nkunku
AC Milan
RB Leipzig
Serie A
Bundesliga
Prancis
Italia
Jerman

Nkunku kembali ke Leipzig setelah 3 tahun

Klub Jerman, Leipzig, secara resmi merampungkan proses untuk mendatangkan kembali mantan pemainnya, penyerang asal Prancis Christopher Nkunku, dengan status pinjaman dari klub Italia, Milan. Kesepakatan tersebut mencakup klausul yang memberikan klub asal Bavaria itu opsi untuk membeli permanen penyerang berusia 28 tahun tersebut senilai 28 juta euro, ditambah biaya pinjaman sebesar 3 juta euro.

Transaksi ini menandai kembalinya pemain internasional Prancis itu ke skuad klub setelah tiga tahun kepergiannya, di mana namanya bersinar sebagai salah satu pencetak gol dan pengatur serangan terbaik di Bundesliga sepanjang periode 2019 hingga 2023. Pada era pertamanya bersama Leipzig, Nkunku tampil dalam 172 pertandingan dan mencetak 70 gol serta memberikan 56 assist.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora
Nkunku mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas kepulangannya ke skuad tim, dengan mengatakan dalam pernyataan kepada situs resmi klub: "Ketika kesempatan untuk kembali ke Leipzig terbuka, saya ingin memanfaatkannya dengan sekuat tenaga. Saya sangat bahagia bisa kembali ke sini, dan saya berada dalam kondisi fisik yang sangat prima yang memungkinkan saya untuk langsung memberikan kontribusi bagi tim. Saya tidak sabar untuk kembali bermain di Stadion Red Bull Arena di hadapan para pendukung kami."

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG

Sementara itu, Direktur Olahraga Leipzig, Marcel Schäfer, memuji keinginan kuat sang pemain untuk kembali, dengan mengatakan: "Kami sangat terkesan dengan tekad jelas yang ditunjukkan Christo untuk kembali bermain bagi Leipzig. Meskipun ada ketertarikan dari klub-klub besar Eropa terhadap jasanya, ia tetap bertekad untuk kembali, yang mencerminkan ikatan khusus dan eratnya dengan klub kami."

Kepulangan pemain Prancis itu datang setelah pengalaman profesionalnya bersama Chelsea di Inggris dan Milan di Italia. Nkunku diharapkan mampu memberikan beragam solusi taktis bagi pelatih di lini depan, berkat kemampuannya mengisi posisi sayap, gelandang serang, maupun penyerang murni.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google