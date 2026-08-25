Klub Jerman, Leipzig, secara resmi merampungkan proses untuk mendatangkan kembali mantan pemainnya, penyerang asal Prancis Christopher Nkunku, dengan status pinjaman dari klub Italia, Milan. Kesepakatan tersebut mencakup klausul yang memberikan klub asal Bavaria itu opsi untuk membeli permanen penyerang berusia 28 tahun tersebut senilai 28 juta euro, ditambah biaya pinjaman sebesar 3 juta euro.

Transaksi ini menandai kembalinya pemain internasional Prancis itu ke skuad klub setelah tiga tahun kepergiannya, di mana namanya bersinar sebagai salah satu pencetak gol dan pengatur serangan terbaik di Bundesliga sepanjang periode 2019 hingga 2023. Pada era pertamanya bersama Leipzig, Nkunku tampil dalam 172 pertandingan dan mencetak 70 gol serta memberikan 56 assist.

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Nkunku mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas kepulangannya ke skuad tim, dengan mengatakan dalam pernyataan kepada situs resmi klub: "Ketika kesempatan untuk kembali ke Leipzig terbuka, saya ingin memanfaatkannya dengan sekuat tenaga. Saya sangat bahagia bisa kembali ke sini, dan saya berada dalam kondisi fisik yang sangat prima yang memungkinkan saya untuk langsung memberikan kontribusi bagi tim. Saya tidak sabar untuk kembali bermain di Stadion Red Bull Arena di hadapan para pendukung kami."

Sementara itu, Direktur Olahraga Leipzig, Marcel Schäfer, memuji keinginan kuat sang pemain untuk kembali, dengan mengatakan: "Kami sangat terkesan dengan tekad jelas yang ditunjukkan Christo untuk kembali bermain bagi Leipzig. Meskipun ada ketertarikan dari klub-klub besar Eropa terhadap jasanya, ia tetap bertekad untuk kembali, yang mencerminkan ikatan khusus dan eratnya dengan klub kami."

Kepulangan pemain Prancis itu datang setelah pengalaman profesionalnya bersama Chelsea di Inggris dan Milan di Italia. Nkunku diharapkan mampu memberikan beragam solusi taktis bagi pelatih di lini depan, berkat kemampuannya mengisi posisi sayap, gelandang serang, maupun penyerang murni.