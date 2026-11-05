Belum lagi reda kontroversi seputar penalti yang diberikan untuk Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, dalam laga melawan Racing Santander, datang pengakuan wasit baru dari Inggris mengenai kesalahan-kesalahan yang berpengaruh dalam salah satu pertandingan Liga Primer Inggris.

Sebelumnya, Komite Teknis Wasit di Spanyol telah mengakui ketidakabsahan penalti yang diberikan untuk Mbappe dalam pertandingan melawan Racing Santander, pada pekan kesebelas Liga Spanyol, yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid tiga gol tanpa balas.

Komite Teknis Wasit mengakui terjadinya kesalahan wasit yang serius, setelah menegaskan bahwa kontak antara Mbappe dan bek Mateo Prati tidak layak diganjar penalti.

Kartu merah Palmer

Di Inggris, Komite Insiden Wasit Kunci dari Liga Primer Inggris menyimpulkan bahwa Cole Palmer, pemain Chelsea, layak mendapatkan kartu merah langsung dalam kekalahan timnya dari Tottenham Hotspur dengan skor 2-0, pada derby London yang digelar pada 24 Oktober lalu dalam pekan kedelapan.

Wasit Chris Kavanagh mengeluarkan kartu kuning kepada Palmer pada menit ke-70, setelah ia mendorong gelandang Tottenham Matheus Fernandes, sebelum pemain Inggris itu kemudian mendapatkan kartu kuning kedua dan diusir keluar akibat tekel terhadap Conor Gallagher.

Namun komite yang beranggotakan 5 orang itu memberikan suara dengan hasil 3-2 untuk menilai bahwa tekel pertama Palmer terhadap Fernandes layak diganjar kartu merah langsung, setelah mayoritas berpendapat bahwa pemain itu sengaja melakukan kontak dengan kepala, dan bahwa tindakannya tidak perlu, berbahaya, serta dilakukan dengan kekuatan berlebih.

Dalam keputusan komite yang dipublikasikan oleh Liga Primer Inggris, disebutkan: "Mayoritas berpendapat bahwa tindakan Palmer terhadap Fernandes mengandung kontak yang jelas dengan kepala, tidak perlu, berbahaya, serta dilakukan dengan kekuatan berlebih."

Meski demikian, komite sepakat bahwa keputusan wasit video asisten John Brooks untuk tidak melakukan intervensi sudah tepat, dengan pertimbangan bahwa keputusan Kavanagh untuk memberikan kartu kuning bukan merupakan "kesalahan yang jelas dan serius" yang mengharuskan intervensi teknologi video.

Komite juga mendukung, dengan mayoritas 4-1, keputusan wasit untuk mengeluarkan kartu kuning kedua kepada Palmer pada menit ke-80.

Palmer sebenarnya telah menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan, setelah absen dalam kekalahan Chelsea dari Liverpool di Piala Liga, namun penilaian insiden pertama sebagai kartu merah langsung akan berarti ia dihukum larangan bermain tiga pertandingan, sehingga ia akan absen dari kemenangan 2-0 atas Manchester United, yang pada laga itu ia mencetak gol penalti, di samping pertandingan timnya melawan Sunderland pada pekan mendatang.

Penalti Tottenham

Dalam insiden lain dari pertandingan yang sama, komite berpendapat dengan mayoritas 3-2 bahwa Tottenham layak mendapatkan penalti pada menit ke-85, setelah pelanggaran yang dilakukan Moises Caicedo terhadap Dominic Solanke, tetapi komite juga mendukung keputusan wasit video untuk tidak melakukan intervensi, dengan hasil yang sama.

Mayoritas menilai bahwa "Caicedo terus-menerus menahan Solanke, sementara ia jauh dari bola, dan hal itu memengaruhi kemampuan lawan untuk maju."

Dengan demikian Tottenham meraih kemenangan keduanya saja atas Chelsea di liga dalam kurun 36 tahun, setelah Mike Penders mencetak gol bunuh diri pada menit ke-77, sebelum Mathys Tel menambah gol kedua pada menit-menit akhir.